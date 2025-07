Samsung'un Ucuz İki Telefonuna One UI 8 Güncellemesi Geliyor

Merakla beklenen One UI 8 güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samsung'un uygun fiyatlı telefonları Galaxy F34 ve Galaxy M36'nın One UI 8 güncellemesinin sunulacağı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy F34 ve Galaxy M36 One UI 8 Güncellemesi Alacak

Samsung Galaxy F34 ve Galaxy M36, E346BXXU7EYG7 ve M366BXXU1BYG2 firmware sürümleriyle Samsung sunucularında listelendi. Bununla birlikte söz konusu telefonlarda Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin test edildiği ortaya çıktı.

2023 yılının ağustos ayında tanıtılan Galaxy F34 ve 2025 yılının haziran ayında duyurulan Galaxy M36'nın One UI 8 güncellemesine 2025 yılının sonuna doğru kavuşması bekleniyor. Güncelleme takvimine dair henüz resmî açıklamanın yapılmadığını belirtelim.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre yeni One UI güncellemesi, Samsung Galaxy S24 FE, Galaxy A55, Galaxy A33 ve Galaxy A53 için de test ediliyor. One UI 8 merakla beklenirken geçtiğimiz haftalarda One UI 8.5 güncellemesi alacak telefonlar listesi ortaya çıkmıştı. Listenin tamamı şu şekilde:

Android 16 Tabanlı One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Galaxy S Serisi

Galaxy Z Serisi

Galaxy A Serisi

Galaxy M Serisi

Galaxy F Serisi

Galaxy XCover Serisi