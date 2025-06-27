Samsung'un Çok Güçlü Tableti Performans Testinde! 12 GB RAM'i Var

Uzun süredir merakla beklenen Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Geekbench testinde ortaya çıktı. Bu test, tabletin performansının yanı sıra bazı özelliklerini de ortaya çıkardı. Görünüşe göre yeni tablet çok güçlü bir işlemciye sahip olacak.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM‑X730 model numarasına sahip Samsung Galaxy Tab S11 Ultra tek çekirdek testinde 2 bin 6 75 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 39 puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Geekbench testinde tabletin 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre tablette Dimensity 9400+ işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra'da MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.8 GHz Cortex-X4, dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek Galaxy Tab S11 Ultra'da Mali-G925-Immortalis MC12 GPU yer alacak. Tablet Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Tab S11 Ultra eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.