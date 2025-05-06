Samsung'un Popüler Tableti One UI 7 Güncellemesi Aldı

Samsung, Galaxy Tab 8 için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini yayınladı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Güney Kore'deki kullanııların beğenisine sunulan güncelleme, artık global ölçekte devam ediyor. Yeni sürüm, performans iyileştirmeleri ve daha kişiselleştirilebilir bir deneyimi beraberinde getiriyor. İşte detaylar!

Galaxy Tab S8, Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesini Aldı

Yaklaşık yedi ay süren bir gecikmenin ardından nihayet Android 15 tabanlı One UI 7'yi tamamlayan Samsung, akıllı telefonların ardından tabletleri de güncellemeye başladı. Bunun son örneği ise Galaxy Tab S8 oldu. X700XXU9DYDC yazılım numarasıyla yayınlanan güncelleme, sevilen tablete One UI 7'nin yanı sıra Android 15'i de getirdi.

İlginç bir şekilde güncelleme en son güvenlik yamalarını içermese de Nisan 2025 güvenlik yamasıyla geliyor. Ancak bunun da kısa süre içerisinde değişmesi bekleniyor. Bildiğiniz üzere One UI 7 ile birlikte Samsung, kullanıcı arayüzünü kapsamlı bir şekilde yeniledi.

Özellikle kişiselleştirme ve özelleştirme seçeneklerine odaklanarak, kullanıcıların tabletlerini kendi zevklerine göre daha da kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca Android 15'in getirdiği pek çok yenilik yine kullanıcılar tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Belirtmekte yarar var ki güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için Türkiye'deki kullanıcılara hemen ulaşmayabilir. Bu doğrultuda ise tek yapmanız gereken sabırlı olmak ve birkaç günde bir güncellemeleri kontrol etmek. Galaxy Tab S8 serisinden herhangi bir tableti kullananlar, güncellemeyi cihazlarının Ayarlar menüsündeki Yazılım güncellemesi bölümünden manuel olarak kontrol edebilirler.