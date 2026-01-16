Samsung'un Telefon Fabrikalarında Artık İnsanlar Değil Robotlar Çalışıyor

Samsung, akıllı telefon üretimini hızlandırmak ve standardizasyonu korumak adına kritik bir adım daha attı. Bir süredir fabrikalarındaki insan iş gücünü robotlarla değiştirmek için çalışmalarını sürdüren şirket, üretim bandının bir noktasında daha otomasyona geçti. Wonik Robotics tarafından üretilen yeni kollar, Samsung'un Galaxy serisi akıllı telefonlarını üretmek için işe başladı.

Samsung, Galaxy Telefonların Üretimini Robotlara Emanet Etti

Samsung'un Galaxy serisi akıllı telefon modellerinin üretiminde kullanılacak yeni robotlar işe başladı. Wonik Robotics tarafından geliştirilen robot kollar, Galaxy telefon ve tabletlerin arka panellerine kimlik doğrulama etiketleri yapıştırma görevini üstlendi.

Her ne kadar bu işlem başta oldukça basit görünse de telefonların ve tabletlerin cam ya da plastik olan arka yüzeyine zarar vermemek için çok hassas bir basınç kontrolü gerektiriyor. Bu nedenle yakın geçmişe kadar sadece insanlar tarafından yapılıyordu.

Wonik Robotics tarafından Samsung'a özel olarak geliştirilen robot ise işlemi hassasiyetle gerçekleştirmek için yeni nesil teknolojilerle donatılmış mekanik bir kol kullanıyor. Bu gelişme ilk etapta kulağa pek de ilgi çekici gelmiyor. Ancak durum düşündüğünüzden daha ciddi.

Wonik Robotics gibi şirketler ve Samsung arasındaki anlaşmalar yeni değil. Geçtiğimiz yıl teknoloji devinin Busan'daki fabrikasında da otonom sistemler bazı robotların yerini almıştı. Buradaki problem ise bu tarz gelişmelerin sayısının giderek artması.

Sadece birkaç yıl önceye kadar hayatımızı kolaylaştıran ve yeni iş alanlarının açılmasına neden olan teknolji, gelişen yapay zeka ve robotik teknolojileri nedeniyle günümüzde insanlığa karşı bir tehdit olmaya başladı. Üstelik bu sadece birkaç sektör için geçerli değil.

Örneğin bir taksi ya da tır şoförü iseniz otonom sürüş teknolojileri sizin için geliyor. Bir grafik tasarımcıysanız sizin eserlerinizle eğitilen yapay zeka modelleri halihazırda pek çok tasarımı sizin kadar iyi yapabiliyor. Elon Musk, robotların en fazla 3 ila 5 yıl içinde cerrahların yerini alacağını söylüyor.

Tüm bu gelişmeler ve çok daha fazlası insan iş gücüne olan ihtiyacı azaltıyor. Peki bu durum önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha da kötüleştiğinde ne olacak? Ne yazık ki bu sorunun cevabı henüz kimsede yok. Ancak iyi şeyler olmayacağını söylemek için geleceği görmemize gerek yok.