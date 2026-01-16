Akıllı Telefon Pazarında Dengeler Değişiyor! Her 4 Cihazdan Biri iPhone

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Apple ve Samsung'un etrafında dönen bu pazarda diğer şirketler de paylarını artırabilmek için yoğun mesai harcıyor. Peki zirvede hangi üretici var? 2025'in dördüncü çeyreğinde dünya genelinde en çok satan akıllı telefon markaları açıklandı. İşte sıralama...

2025'in Dördüncü Çeyreğinde En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları

Teknoloji pazar araştırma şirketi Omdia tarafından paylaşılan verilere göre Apple, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 25 pazar payıyla liderliğini sürdürdü. Bu da üç aylık dönemde satılan her dört telefondan birinin iPhone olduğu anlamına geliyor. Tabii bu pek de sürpriz olmadı çünkü iPhone 17 serisi büyük ilgiyle karşılandı. Sunduğu özelliklerle dikkat çeken akıllı telefonların bu ilgiyi koruması bekleniyor.

Samsung ise pazarın yüzde 18'ini elinde tutarak ikinci oldu. Güney Kore merkezli firma, Apple gibi amiral gemilerinin aksine uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla öne çıktı. Öyle ki özellikle Galaxy A17 4G ve Galaxy A17 5G modelleri, Samsung'un bu başarısında önemli rol oynadı.

Öte taraftan Çinli Xiaomi ve vivo ise sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 8 ile üçüncü ve dördüncüyken, OPPO yüzde 8 payıyla beşinci sırada. Geriye kalan yüzde 30'luk pazar payını ise diğer telefon üreticileri oluşturdu.

2025'in dördüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka Pazar Payı 1 Apple %25 2 Samsung %18 3 Xiaomi %11 4 vivo %8 5 OPPO %8 6 Diğerleri %30

