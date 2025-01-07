Galaxy S25 Geliyor: Samsung, Unpacked Tarihini Açıkladı!

Samsung; San Jose, Kaliforniya'da gerçekleşecek etkinliğiyle 2025'e damga vurmayı hedefliyor. Beklenen büyük etkinlik Galaxy Unpacked'in canlı yayını Samsung'un resmi web sitesinden veya YouTube kanalından erişilebilir olacak.

Galaxy Unpacked Etkinliğinde Neler Var?

Etkinlikte Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra modellerinin sahneye çıkması kesin gibi. Ancak bununla sınırlı kalmayabilir.

Samsung’un Android XR başlığı olan Project Moohan veya ince tasarıma sahip Galaxy S25 Slim gibi konsept ürünlerinin de gösterilme ihtimali var. Tabii bu cihazların hemen satışa çıkması pek olası görünmüyor, ancak bir göz atma şansı kulağa heyecanlı geliyor.

Ayrıca bu etkinlik süresince Galaxy modellerini rezerve edebilirsiniz. Samsung size 50 dolarlık bir ön sipariş kredisi sunuyor. Ayrıca şirket 900 dolara kadar takas indirimi ve diğer özel teklifler ile de öne çıkıyor.

Unpacked Etkinliği Ne Zaman?

Samsung, her zamanki gibi bu etkinlikte akıllı telefon pazarındaki iddiasını göstermek istiyor. Etkinlikte tanıtılacak cihazlar yalnızca 2025’in değil, geleceğin teknolojilerine de yön vermede kararlı gibi duruyor.

Etkinlik 22 Ocak Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 20:00’de sahne alacak.