Samsung'dan Popüler Modele One UI 8 Müjdesi!

Samsung, güncel arayüz yazılımı One UI 8’i şimdiye kadar birçok akıllı telefona sunmuş durumda. Aynı sürümü akıllı saatler için de dağıtan şirket, şimdi popüler model için müjdeyi verdi. Buna göre Samsung, Galaxy Watch 4 için One UI 8 Watch güncellemesini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya başladı. İşte ayrıntılar…

Galaxy Watch 4 İçin One UI 8 Watch Daha Fazla Kullanıcı İçin Dağıtıma Çıktı

Güney Koreli şirket, popüler akıllı saat modeli Galaxy Watch 4 için One UI 8 Watch güncellemesini birkaç hafta önce ana vatanı Güney Kore’de yayınlamıştı. Şimdi ise firma, güncellemenin kapsamını Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar genişletti. Böylece yeni sürüme erişebilen kullanıcı sayısı da artmış oldu.

R860XXU1JYK4 yapı numarasıyla sunulan güncelleme, şu an için yalnızca hücresel olmayan Galaxy Watch 4 modelleri için dağıtılıyor. Bu güncelleme ayrıca Ekim 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

One UI 8 Watch Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Akıllı telefonunuzdan Galaxy Wearable uygulamasını açtıktan sonra Ayarlar > Yazılım güncellemesi adımlarını izleyerek güncellemeyi kontrol edebilir ve cihazınıza indirebilirsiniz.

1. Adım: Telefonunuzdan Galaxy Wearable uygulamasını açın.

2. Adım: Ayarlar > Yazılım güncellemesi yolunu takip edin.

3. Adım: Güncelleme varsa indirdikten sonra kuruulumu başlatabilirsiniz.

One UI 8 Watch Yenilikleri

Now Bar: Aktif aktiviteleri (müzik, zamanlayıcı vb.) takip etmeyi sağlayan yeni bir durum çubuğu eklendi.

Aktif aktiviteleri (müzik, zamanlayıcı vb.) takip etmeyi sağlayan yeni bir durum çubuğu eklendi. Gelişmiş çift sıkıştırma: Parmak şıklatır gibi yapılan "Double Pinch" hareketi artık uygulama içi işlemler ve bildirim kontrolleri için özelleştirilebiliyor.

Parmak şıklatır gibi yapılan "Double Pinch" hareketi artık uygulama içi işlemler ve bildirim kontrolleri için özelleştirilebiliyor. Yatış zamanı rehberi: Kullanıcının uyku verilerine dayanarak en ideal uyuma saatini öneren yeni bir sistem eklendi.

Kullanıcının uyku verilerine dayanarak en ideal uyuma saatini öneren yeni bir sistem eklendi. Zihin sağlığı (Mindfulness): Samsung Health uygulamasına stres takibi, mod kaydı ve nefes egzersizleri eklendi.

Samsung Health uygulamasına stres takibi, mod kaydı ve nefes egzersizleri eklendi. Yenilenmiş uygulama ekranı: En sık kullanılan uygulamalar artık listenin en başında gösteriliyor.

En sık kullanılan uygulamalar artık listenin en başında gösteriliyor. Yeni şarj ekranı: Pil seviyesini ve tahmini dolum süresini gösteren yeni animasyonlar eklendi.

Pil seviyesini ve tahmini dolum süresini gösteren yeni animasyonlar eklendi. Yığınlanmış bildirimler: Aynı uygulamadan gelen birden fazla bildirim artık daha düzenli şekilde görünüyor.

Aynı uygulamadan gelen birden fazla bildirim artık daha düzenli şekilde görünüyor. Performans iyileştirmeleri: Animasyonlar artık daha akıcı.

