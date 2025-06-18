Bu Çerçeveler Kırılmaz: Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra 2 Ortaya Çıktı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, temmuz ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen yeni katlanabilir akıllı telefon modellerini tanıtacak. Şirket ayrıca, bu cihazlarla birlikte bir süredir geliştirdiği yeni akıllı saat modelleri Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra 2'yi de ilk kez görücüye çıkaracak.

Lansman tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, yeni akıllı saatlere dair sızıntılar teknoloji gündeminde öne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bazı teknik detayları ortaya çıkan modellerin, şimdi de tasarım görselleri gün yüzüne çıktı. İşte Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra 2’nin öne çıkan özellikleri ve tasarımı…

Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra 2 Özellikleri

Paylaşılan görüntülere göre, geçtiğimiz yıl Galaxy Watch Ultra ile tanıtılan ve kareye yakın bir yapıya sahip olan, “squircle” isimli kasa formu, bu yıl tüm seriye yayılacak. Ayrıca, yeni Watch 2 Ultra'nın titanyum çerçeve ile dayanıklılık alanında iddialı bir model olacağı söyleniyor. Seride yer alan Galaxy Watch 8 Classic ise diğer modellerden farklı olarak, daha önceki modellerden aşina olduğumuz ikonik döner çerçeve tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Daha öncesinde paylaşılan sızıntılara göre Watch 8 Classic,1.5 inçlik ekran boyutu, LTE bağlantı desteği, 46 mm kasa çapı ve 64 GB dahili depolama alanı gibi dikkat çeken teknik özelliklere sahip olacak. Öte yandan, standart Galaxy Watch 8 modeli, genel hatlarıyla bir önceki neslin tasarımını koruyacak.

Yeni akıllı saat serisinin tüm modellerinde Samsung’un yeni nesil Exynos W1000 işlemcisine yer verileceği ifade ediliyor. Yazılım tarafında ise kullanıcıları, Google Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch arayüzü karşılayacak. Cihazların diğer özellikleri ve fiyatlandırılması ile ilgili net bir bilgi şimdilik yok. Gelişmeler için takipte kalın!

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