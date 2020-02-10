Samsung Galaxy Watch Active 3 Yeni Sızıntılarla Gündemde!

Bazı yeni raporlara göre Samsung yakın bir zamanda Galaxy Watch Active 3 ile karşımıza çıkacak. Yeni modele ait bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Galaxy Watch Active 3 Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Galaxy Watch Active 2, serinin ilk modeline oldukça benzeyen bir yapıya sahipti. Nitekim yeni sızıntılara göre Galaxy Watch 3 için de benzer bir durum söz konusu olacak. Güvenilir bir kaynak olan SamMobile, yeni modelin önceki modellere oldukça benzer bir tasarıma sahip olacağını ve temel ögeleri koruyacağını bildirdi.

Aynı rapora göre siyah, gümüş ve altın renkleri ile satışa sunulacak model, gümüş ve altın renkleri için paslanmaz çelik malzeme seçeneğini de tüketicilere sunacak.

Öncesinde duyduğumuz iddialardan yola çıkarak yeni modelin 330 mAh kapasitesindeki bataryadan gücünü alacağı ve 8 GB dahili depolamaya sahip olacağını duymuştuk. Yine de Galaxy Watch Active 3 ile ne zaman karşılaşacağımızı tam olarak kestirmek oldukça güç. Burada, en güçlü iddiaların Galaxy S20 serisi ile ya da Galaxy Note 20 serisi ile tanıtılabileceği yönünde olduğunu vurgulayalım.

Peki siz Galaxy Watch 3 modelini bekliyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.