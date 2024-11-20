Samsung Galaxy Watch FE İncelemesi: Ucuzdan Biraz Daha Fazla

Samsung’un Galaxy Watch FE modeli, uygun fiyatlı bir akıllı saat arayanlar için piyasaya sürüldü. Ancak pek çok kullanıcı, saatin fiyat-performans dengesi açısından yeterince tatmin edici olmadığını düşünüyor. Şirket, saatin genel tasarımından ve özelliklerinden az da olsa ödün vererek fiyatı düşürmeyi hedefledi; ancak buna karşılık olarak saatin kullanıcı deneyimini güzelleştirmesini engellemiş gibi duruyor.

Galaxy Watch 4'ün Elden Geçirilmiş Hali

Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 7 ile benzer bir tasarıma sahip. Belli başlı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Tasarım: Görünüş olarak neredeyse aynı, göze çarpan bir güncelleme yok.

Görünüş olarak neredeyse aynı, göze çarpan bir güncelleme yok. Yazılım Özellikleri: Aktivite takibi, bildirimler ve EKG ile vücut kompozisyonu analizi gibi ileri sağlık özelliklerini gerçekleştiriyor.

Aktivite takibi, bildirimler ve gibi ileri sağlık özelliklerini gerçekleştiriyor. Ekran Koruması: Daha dayanıklı olan safir kristal lensle kaplandığından epey sağlam görünüyor.

Ancak tüm bu benzerliklere rağmen, iç donanım açısından büyük bir fark var. Watch FE, temelde 2021’de çıkan Galaxy Watch 4’ün yeniden markalanmış hali. İşlemcisi eski nesil, cilt sıcaklığı sensörü bulunmuyor ve sadece 40mm boyutuyla sınırlı.

Piyasa Hesaplamalarını Doğru Ayarlayamadılar

199,99 dolarlık satış fiyatı, sunulan özelliklere göre yüksek. LTE versiyonu için ise bu fiyat 250 dolara kadar çıkıyor.

Samsung’un FE modelini piyasaya sürerken yaptığı en büyük hata şüphesiz ki fiyat-performans dengesini yanlış kurgulamak oldu. Bunun sebebi olarak da fiyatı düşürmek için verdiği ödünleri sıralayabiliriz. Cihazda eski işlemci nedeniyle ekran geçişlerinde gecikmeler yaşanıyor. Bu, yeni bir cihazdan beklenmeyecek bir durum. Pil ömrüne baktığımızda ise 18–20 saat arasında kullanım sunduğunu görüyoruz. Ancak bu, her gün şarj gerektiren bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy Watch FE modeli fiyatına değer mi? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.