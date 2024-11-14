Apple Akıllı Yüzük Projesinden Caydı: Kolay Bir İş Değil

Şu sıralar önemli gelişmelerle karşımıza çıkan Apple, bu defa iptal ettiği akıllı yüzük projesiyle gündemde. Yakın zamanda sizlere Apple'ın akıllı ev aletleri entegrasyonuna dair bilgi vermiştik. Şimdi rafa kaldırılan yüzük projesine bir bakalım...

Sağlık teknolojisi şirketi Oura’nın CEO’su Tom Hale, Apple’ın yakın zamanda bir akıllı yüzük piyasaya sunmayacağını belirtti. Samsung’un bu yıl akıllı yüzük piyasasına girmesiyle dikkatler bu ürün kategorisine çevrilse de Hale, Apple’ın akıllı yüzük geliştirme konusunda pek de istekli olmadığını itiraf etti.

Apple Watch Daha Önemli, Yüzük Yapmak İse Zor

Hale, verdiği röportajda şöyle konuştu:

Apple’ın yüzük ve saat birlikte kullanımı konusunda ikna olmadığını düşünüyorum. Apple Watch’u baltalamak istemeyeceklerdir. Apple çok odaklanmış bir şirket. ‘Saat üzerinde yoğunlaştık, onu platformumuz yapacağız’ diyorlar.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, özellikle Apple Watch üzerinden sağlık uygulamalarına odaklanıyor. Akıllı yüzükler ise; sağlık, aktivite ve uyku izleme gibi bilgileri kullanıcılara sunan, hafif ve uzun pil ömrüne sahip cihazlar olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, yüzüklerin gün boyunca ve uyurken bile rahatlıkla takılabilmesi nedeniyle yüzükleri tercih edebiliyor. Ancak projenin rafa kaldırılmasıyla beraber şimdilik başka isimlerin bu yöndeki adımlarına odaklanmamız gerekecek.