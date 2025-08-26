Samsung Yapay Zeka ile Düzenlenen ve Oluşturulan Görsellieri İfşa Edecek

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün daha da yaygınlaşıyor ve popülaritesini artırıyor. Bu gelişmelerin beraberinde getirdiği potansiyel sorunların önüne geçmek isteyen Samsung, AI ile düzenlenen fotoğraflarda şeffaflığı sağlamak için önemli bir adım attı. Galaxy S25 serisiyle ilk kez tanıtılan "Düzenleme Geçmişi" özelliği, artık Android 15 ve One UI 7 kullanan tüm Galaxy modellerinde kullanıma sunulacak.

Samsung, Galaxy Telefonlarda Yapılan Yapay Zeka Düzenlemelerini Artık Gösterecek

Samsung’un Galeri uygulamasına entegre edilen Düzenleme Geçmişi, Object Eraser veya Photo Assist gibi AI araçlarıyla yapılan düzenlemeleri otomatik olarak kaydediyor ve meta verilerine ekliyor. Fotoğrafın meta verilerine eklenen bilgiler arasında düzenlemenin yapıldığı cihaz, tarih ve saat ile kullanılan yapay zeka aracı yer alıyor.

Tüm bu kayıtlar özel bir şifreleme ile korunuyor sonradan değiştirilemiyor. Bu yenilikçi özellik sayesinde, fotoğraflarda yapılan her yapay zeka düzenlemesi otomatik olarak kaydediliyor ve kullanıcılara içerik hakkında detaylı ve şeffaf bilgiler sunuluyor. Aslında yukarıda da bahsettiğimiz üzere Samsung Düzenleme Geçmişi özelliğini yeni telefonlarında zaten kullanıyordı.

Ancak son güncellemeyle birlikte daha fazla Galaxy modeli bu özelliği desteklemeye başladı. Kullanmak için Galeri uygulamasının 15.6.4.2 ya da daha yeni bir sürümünü kullanıyor olmanız yeterli. Üstelik Düzenleme Geçmişi özelliğinin arkasında yalnızca Samsung yok.

Sistem, C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) standardına dayanıyor. Adobe, Microsoft, OpenAI ve Google gibi teknoloji devlerinin de desteklediği bu girişim, dijital içeriklerde güvenilirlik sağlamayı amaçlıyor. Örneğin tüm bu şirketler AI ile oluşturulan fotoğraflarda bunu belirten bir filigran kullanıyor.

Tüm bu yöntemlerle sahte veya manipüle edilmiş içeriklerin kolayca fark edilmesi mümkün hale geliyor. Ayrıca Google'ın da Fotoğraflar için benzer bir sistem üzerinde çalıştığı biliniyor. Görünen o ki yakın gelecekte fotoğrafların nasıl üretildiği ya da düzenlendiğini öğrenmek çok daha kolay olacak.