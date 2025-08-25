BİM'de Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy S21 FE Satılacak

BİM'de bu hafta uygun fiyatlı Samsung Galaxy S21 FE, TCL 4K Google televizyon, Polosmart akıllı saat, Polosmart akıllı bileklik, Polosmart kulaküstü kulaklık, Polosmart 20.000 mAh bataryalı powerbank ve TCL QLED Android televizyon daihl birçok teknolojik ürün satılacak.

BİM'de Satılacak Galaxy S21 FE'nni Fiyatı

BİM'de 29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Samsung Galaxy S21 FE'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanina sahip sürümü 15 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,4 inç ekran büyüklüğünes ahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Telefonun arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 16 bin 990 TL fiyat etiketine sahip TCL 55 inç 4K Google televizyon, 12 bin 450 TL fiyatlı TCL 43 inç full HD QLED Android televizyon, 499 TL fiyata sahip Polosmart akıllı saat ve 375 TL fiyatlı Polosmart kablosuz hoparlör yer alıyor.

Bu hafta ayrıca 749 TL fiyata sahip Polosmart kulaküstü kulaklık, 499 TL fiyatlı Polosmart tws kulaklık, 299 TL fiyata sahip Polosmrat akıllı bileklik, 479 TL fiyatlı Polosmart 5.000 mAh powerbank magsafe, 599 TL fiyata sahip Polosmart 20.000 mAh powerbank satılacak.

Bunların yanı sıra 349 TL fiyata sahip Polosmart 10.000 mAh powerbank, 649 TL fiyatlı Polosmart duvar şarjı 65W, 129 TL fiyata sahip Polosmart tablet ve telefon standı, 275 TL fiyatlı Polosmart ışıklı tripod, 109 TL fiyata sahip Polosmart kablolu kulakiçi kulaklık da satışa sunulacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.