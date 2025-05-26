Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin Bataryası Şaşırttı

Samsung'un Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7'nin batarya kapasiteleri ortaya çıktı. İşte şaşırtan sızıntıya dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Samsung'un Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni katlanabilir telefonların bu kez batarya kapasitesi sızdırıldı. Uygun fiyatlı katlanabilir telefonun bataryası şaşırttı.

Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 Bataryası Kaç mAh?

Samsung'un SM-F7610, SM-F7660 ve SM-F9660 model numaralarına sahip yeni katlanabilir telefonlarının batarya kapasiteleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Flip 7 FE isimli uygun fiyatlı katlanabilir telefon 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Galaxy Z Flip 6 modelinde de aynı batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Galaxy Z Flip 7 modelinin 4.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öne sürüldü. Galaxy Z Fold 7 modelinde ise 4.400 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Mart ayında ortaya çıkan 3C sertifikasyonuna göre yeni katalnabilir telefonlar 25W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Galaxy Z Flip 7 FE tek çekirdek testinde 1.930 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.276 puan almıştı. Geekbench testinde telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü vardı.

Galaxy Z Flip 7 FE modelinde Exynos  2400 yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520 çekirdekleri bulunuyor.

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