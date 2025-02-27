Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Görüntüleri Sızdırıldı

Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Flip 6 geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından serinin yeni telefonu merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Ortaya çıkan görüntüler, telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

İddiaya göre Galaxy Z Flip 7 modeli 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. İkinci ekran ise 3,6 inç büyüklüğünde olacak. Bu, serinin önceki telefonundan daha büyük bir ekran ile karşılaşacağız anlamına geliyor. Galaxy Z Flip 6'da 6,7 inç ve 3,4 inç büyüklüklerinde ekranlar bulunuyor.

Yeni telefonun katlanmamış hâli 166,6 x 75,2 x 6,9 mm boyutlarında olacak. Galaxy Z Flip 6'nın 165,1 x 71,9 x 6,9 mm boyutlarında olduğunu belirtelim. Flip 7'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olmak üzere iki kameranın yer alması bekleniyor.

Serinin yeni modeli gücünü Exynos 2500 işlemcisinden alacağı öne sürüldü. RAM ve depolama tarafında ise bir değişiklik yapılması beklenmiyor. 12 GB RAM'e sahip telefon 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacak.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Flip 7 modelinin temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.