Samsung Galaxy Z Flip 7'nin İşlemcisi Şaşırttı! Kimse Beklemiyordu

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip 6'nın ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Samsung Galaxy Z Flip 7'nin işlemcisi ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni iddiaya göre Galaxy Z Flip 7 tüm dünyada Exynos 2500 işlemcisi ile gelecek. Daha önce Exynos 2500'in yalnızca Güney Kore'de tercih edileceği, diğer ülkelerde Snapdragon 8 Elite işlemcisinin kullanılacağı söyleniyordu.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.30 GHz , iki adet 2.75 GHz, beş adet 2.36 GHz ve iki adet 1.80 GHz olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor. Exynos 2500 işlemcili Galaxy Z Flip 7 geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıkmıştı. Telefon Tek çekirdek testinde 2.356, çoklu çekirdek testinde ise 8.076 puan almıştı.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek Galaxy Z Flip 7 modelinin 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı öne söyleniyor. Telefonda ayrıca 12 GB RAM'in ve 4300 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Flip 7'nin 9 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.