Samsung Galaxy Z Flip 7 Tasarımında Motorola Razr İlhamı

Şimdiye kadar küçük bir kapak ekranıyla dikkat çeken Samsung'un Galaxy Z Flip serisi, Motorola Razr tarzı bir kapak tasarımıyla geliyor.

Eski tasarımda bildirimleri kontrol etmek, selfie çekmek veya hızlıca bir şeylere bakmak için kullanışlı olsa da, Motorola Razr Plus gibi rakiplerin sunduğu tam boyutlu kapak ekranlarıyla kıyaslandığı zaman biraz güçsüz kalıyordu. Söylentilere göre Samsung bu durumu tamamen değiştirecek ve Motorola Razr Plus benzeri bir tam boyutlu kapak ekranına sahip olacak.

Bu ekranın 4.05 inç boyutunda olacağı ve mevcut Z Flip 6'nın 3.4 inç'lik kapak ekranına kıyasla ciddi bir büyüme evresinden geçeceği konuşuluyor. İlaveten Motorola Razr Plus'ın 4 inç'lik ekranını bile geride bırakacak bir gelişme olarak öne çıkacak.

Büyük kapak ne demek oluyor? Telefonu açmanıza gerek kalmadan sosyal medyada dolaşmanızı, harita navigasyonu yapmanızı ve video izlemenizi sağlıyor. Yani kapak ekranı artık bir kapaktan öte olarak tam kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Tasarım Dışındaki Yenilikler

Galaxy Z Flip 6 henüz yeni piyasaya çıkmışken, Z Flip 7'nin bu kadar büyük bir değişiklikle gelmesi şaşırtıcı gelebilir. Ancak Samsung, katlanabilir telefon pazarında liderliğini korumak için Motorola'nın rekabetine hızlı bir yanıt vermek zorunda. Z Flip 6'nın kapak ekranı, kullanıcılar tarafından "yetersiz" bulunmuştu.

Z Flip 7'nin iç ekranı da 6.7 inç'ten 6.8 inç'e çıkacak. Burada kullanıcıların geri bildirimlerinden feyz alındığını söyleyebiliriz. Samsung, kullanıcıların taleplerine göre hareket etmiş.

Motorola, Razr Plus ile katlanabilir telefon pazarında ciddi bir çıkış ivmesi kazandı. Tam boyutlu kapak ekranı sayesinde dikkatleri üzerine çekmişti. Samsung da şimdi Motorola'nın başarısına bu şekilde yanıt veriyor. Üstelik sadece ekran boyutu artmakla kalmadı, donanım kalitesi ve yazılım optimizasyonu da masaya yatırıldı.

Z Flip 7'nin kapak ekranında One UI desteği göreceğiz. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve gelişmiş kamera sistemleri de telefonun genel performansını artıracak.