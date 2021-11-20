Samsung Galaxy Z Fold 4'te S Pen Olacak mı?

Samsung Galaxy Z Fold 4'ün S Pen yuvası olmayacak. Twitter'da ve Güney Kore forumlarında ortaya çıkan yeni sızıntılar, Z Fold 4'te yerleşik S Pen prototipi olmadığını ve cihazın Mart civarında çıkacağını söylüyor.

Samsung Galaxy Z Fold 4'ün S Pen yuvası olmayacak

Samsung Galaxy Z Fold 4'ün resmiyet kazanması için daha çok zaman var, ancak yeni katlanabilir cihaz hakkında söylentiler teknoloji forumlarında dolaşmaya başladı ve en sonuncusu akıllı telefonun S Pen için özel bir yuvaya sahip olmayacağını iddia ediyor.

Daha önceki modelin (Galaxy Z Fold 3) S Pen yuvasına sahip olmamasından dolayı bu güncelleme pek şaşırtıcı değil. Ancak Galaxy Z Fold 4'ün bir S Pen yuvasına sahip olması bekleniyordu, çünkü Galaxy S22 Ultra'nın S Pen yuvasıyla geleceği düşünülüyor. (S21 Ultra'da S Pen desteği var, ancak özel bir yuvası yok).

Güney Kore merkezli sızıntı kaynağı, Galaxy Z Fold 4'ün tasarımının değişebileceğini ve Mart 2022'nin başlarında tamamlanacağını söylediğinden, katlanabilir telefonu bekleyen hayranları için hala bir umut var. Samsung, Galaxy Z Fold 4'ü S Pen yuvası olmadan piyasaya sürmeye karar verse bile, katlanabilir cihazın ekran kalemi desteğine sahip olmasını beklemek mümkün.

Samsung milyonlarca akıllı cihaz üretmek istiyor

Kısa bir süre önce sizlerle paylaşmış olduğumuz haberde Samsung'un önümüzdeki sene 64 yeni model tanıtmayı hedeflediğini söylemiştik. Yeni rapor, bu süreci biraz daha detaylandırarak toplamda üretilecek akıllı telefon sayısının 334 milyon birim olacağını işaret ediyor.

Rapora göre şirket Galaxy S22 modelinden 14 milyon, Galaxy S22 Plus modelinden 8 milyon ve Galaxy S22 Ultra modelinden 11 milyon adet üretecek. Tabii ki bunlar kayda değer ve dikkat çekici hedefler ancak hem arz hem de talep noktasında çeşitli soru işaretleri bulunuyor.

Örneğin Galaxy S21, Galaxy S20'den %20 ve Galaxy S10'dan %40 daha az sayıda satıldı. Yani görünüşte şirketin amiral segment akıllı telefonlarına yönelik talep yıldan yıla düzenli şekilde düşüş gösteriyor. Bu hem fiyatlar ile ilgiliyken, hem de önceki modellerin uzun süre kullanılabilecek düzeyde iyi modeller olmasından kaynaklanıyor.

Tabii ki şirketin nasıl bir yol haritası izleyeceği şu anda bilinmiyor ancak hedeflerine ulaşması için önemli bir yol kat etmesi gerekecek.