Samsung Galaxy Z Fold 5 Parçalarına Ayırıldı: Merak Edilen Menteşesi Ortaya Çıktı!

Popüler JerryRigEverything isimli YouTube kanalı, Samsung'un en yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5'i parçalarına ayırdı.

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen telefonu parçalarına ayıran YouTuber, videoda iki önemli şeye dikkat çekti.

Cihazın düz bir şekilde kapanmasını sağlayan yeni Flex isimli menteşe ve cihazın dayanıklılığını artırmak için tasarlanan dâhili ekranın altındaki şok dağılım katmanı, parçalarına ayrılan Galaxy Z Fold 5'te en dikkat çeken parçalardı.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Parçalarına Ayırıldı

YouTuber, videosunda Galaxy Z Fold 5'i parçalara ayırmanın ne kadar zor olduğundan bahsederken, bunun en büyük nedeninin telefonun katlanabilir bir formda olmasını söylüyor.

YouTuber ayrıca ekranın değiştirilmesinin kolay olabileceğini ancak bunun mevcut ekrana kalıcı olarak zarar verebileceğini belirtiyor.

Daha önce aynı telefona başka bir YouTuber tarafından dayanıklılık testi de yapılmıştı. O videoda ise YouTuber, Samsung Galaxy Z Fold 5'in ekranına bir süre boyunca çakmak aracılığıyla ısı testi ve bükme testleri uygulamıştı.

Telefona ve katlanabilir form faktörüne sahip cihazlarda kullanılan parçalara olabildiğince yakından göz atabileceğiniz videoyu hemen yukarıdan seyredebilir, telefon ve video hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.