Samsung'dan Üç Katlanabilir Telefon Birden Geliyor! Geri Sayım Başladı

Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonları için hazırlıklarını sürdürüyor. Güney Koreli teknoloji devi önümüzdeki aylarda üç yeni modelle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bunlar kitap şekilnde katlanabilen Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra ile dikey olarak katlanabilen Galaxy Z Flip 8. En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alacak cihazlarla ilgili şimdiye kadar çok sayıda sızıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise üç model için önemli bir eşik daha aşıldı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8 Neden BIS Sertifikası Aldı?

Söz konusu akıllı telefonlar BIS veritabanında ortaya çıktı. SM-F776B, SM-F971B ve SM-F976B model numaralarını taşıyan cihazların Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra olduğu düşünülüyor. Modellerin BIS kayıtlarında görüntülenmesi ise Samsung'un yeni katlanabilir telefonları için gerekli düzenleyici onay süreçlerini başlattığını ve cihazların geliştirme aşamasında sona yaklaşıldığını gösteriyor.

Bunun gibi sertifikasyon kayıtları genellikle yeni ürünlerin tanıtımından birkaç hafta ya da birkaç ay önce yapılır. Elektronik cihazlar için zorunlu olan BIS sertifikası ise ürünlerin teknik ve güvenlik standartlarını karşıladığını gösteriyor. Fakat BIS kayıtlarında telefonların teknik özellikleri ile ilgili herhangi bir detay yer almıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ağırlık: 210 gram civarı

210 gram civarı Kalınlık: Katlanmamış hâli 4,1 mm

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Samsung Galaxy Z Flip 8 Özelikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı

6,9 inç civarı Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2600

Exynos 2600 Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung; Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin tanıtım tarihini henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak sektör kaynakları, yeni katlanabilir telefonların temmuz ayında tanıtılacağını öne sürüyor. Hatta son iddialara göre cihazlar 22 Temmuz 2026 tarihinde Londra'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulabilir. Dolayısıyla önümüzde sadece birkaç hafta kaldı.

Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, henüz Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerini resmî olarak tanıtmadığı için Türkiye'de satışa sunulup sunlmayacakları bilinmiyor. Ancak şirket, önceki katlanabilir telefonlarını ülkemizde piyasaya sürmüştü. Bu nedenle yeni modeller için de beklentinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bunu temmuz ayında öğreneceğiz.

Editörün Yorumu

Samsung, önceki yıllarda genellikle bir Fold ve bir Flip modeli tanıtıyordu. Ancak bu yıl durum biraz farklı. Şirketin Fold 8 Ultra ve Fold 8 olmak üzere iki farklı kitap tarzında katlanabilir telefonla karşımıza çıkması bekleniyor. Bu nedenle yeni modeller için oldukça heyecanlı olduğumu söyleyebilirim.