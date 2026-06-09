Samsung'dan Üç Katlanabilir Telefon Birden Geliyor! Geri Sayım Başladı
Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir akıllı telefonları Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8, BIS veritabanında ortaya çıktı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modelleri BIS veritabanında ortaya çıktı.
- BIS sertifikası ürünlerin teknik ve güvenlik standartlarını karşıladığı anlamına geliyor. Ancak telefonların teknik özellikleri hakkında herhangi bir detay yok.
- Samsung henüz resmî tanıtım tarihini açıklamasa da sektör kaynakları Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8 modellerinin 22 Temmuz 2026'da Londra'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacağını öne sürüyor.
Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonları için hazırlıklarını sürdürüyor. Güney Koreli teknoloji devi önümüzdeki aylarda üç yeni modelle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bunlar kitap şekilnde katlanabilen Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra ile dikey olarak katlanabilen Galaxy Z Flip 8. En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alacak cihazlarla ilgili şimdiye kadar çok sayıda sızıntı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise üç model için önemli bir eşik daha aşıldı. İşte ayrıntılar...
Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8 Neden BIS Sertifikası Aldı?
Söz konusu akıllı telefonlar BIS veritabanında ortaya çıktı. SM-F776B, SM-F971B ve SM-F976B model numaralarını taşıyan cihazların Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra olduğu düşünülüyor. Modellerin BIS kayıtlarında görüntülenmesi ise Samsung'un yeni katlanabilir telefonları için gerekli düzenleyici onay süreçlerini başlattığını ve cihazların geliştirme aşamasında sona yaklaşıldığını gösteriyor.
Bunun gibi sertifikasyon kayıtları genellikle yeni ürünlerin tanıtımından birkaç hafta ya da birkaç ay önce yapılır. Elektronik cihazlar için zorunlu olan BIS sertifikası ise ürünlerin teknik ve güvenlik standartlarını karşıladığını gösteriyor. Fakat BIS kayıtlarında telefonların teknik özellikleri ile ilgili herhangi bir detay yer almıyor.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?
- Ana Ekran Boyutu: 8 inç
- Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı
- İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç
- İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Ana Kamera: 200 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP
- Telefoto Kamera: 10 MP
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Ağırlık: 210 gram civarı
- Kalınlık: Katlanmamış hâli 4,1 mm
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?
- İç Ekran: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük
- Dış/Kapak Ekran: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12 GB / 16 GB (1 TB model için)
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)
- Ana Kamera: 200 MP
- Ultra Geniş Kamera: 50 MP
- Telefoto Kamera: 12 MP
- Ön Kamera (Kapak): 10 MP, F2.2
- Ön Kamera (İç): 10 MP, F2.2
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz
Samsung Galaxy Z Flip 8 Özelikleri Neler Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,9 inç civarı
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı
- İşlemci: Exynos 2600
- Batarya: 4.300 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.5
Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları Ne Zaman Tanıtılacak?
Samsung; Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerinin tanıtım tarihini henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak sektör kaynakları, yeni katlanabilir telefonların temmuz ayında tanıtılacağını öne sürüyor. Hatta son iddialara göre cihazlar 22 Temmuz 2026 tarihinde Londra'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulabilir. Dolayısıyla önümüzde sadece birkaç hafta kaldı.
Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları Türkiye'de Satılacak mı?
Samsung, henüz Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerini resmî olarak tanıtmadığı için Türkiye'de satışa sunulup sunlmayacakları bilinmiyor. Ancak şirket, önceki katlanabilir telefonlarını ülkemizde piyasaya sürmüştü. Bu nedenle yeni modeller için de beklentinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bunu temmuz ayında öğreneceğiz.
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Editörün Yorumu
Samsung, önceki yıllarda genellikle bir Fold ve bir Flip modeli tanıtıyordu. Ancak bu yıl durum biraz farklı. Şirketin Fold 8 Ultra ve Fold 8 olmak üzere iki farklı kitap tarzında katlanabilir telefonla karşımıza çıkması bekleniyor. Bu nedenle yeni modeller için oldukça heyecanlı olduğumu söyleyebilirim.