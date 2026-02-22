250 Bin TL'ye Satılan Galaxy Z TriFold, Sadece 10 Dakikada Tükendi!

Samsung’un yakın zamanda piyasaya sürdüğü üçe katlanabilen akıllı telefonu Galaxy Z TriFold, ilk olarak markanın ana vatanı Güney Kore’de satışa sunuldu ve ardından birkaç ülkede daha kullanıcılarla buluştu. Cihaza gösterilen ilgiyse lansmandan bu yana hiç azalmadan devam ediyor. Son olarak akıllı telefon, ABD'de stokların yenilenmesiyle birlikte dakikalar içinde tükendi. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z TriFold İçin İlgi Kesilmiyor

2 bin 900 dolar fiyata sahip Galaxy Z TriFold, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk olarak 30 Ocak 2026’da satışa sunulmuş ve ilk stoklar dakikalar içinde tükenmişti. Samsung’un 20 Şubat’ta stokları yenilemesinin ardından yine aynı durum yaşandı. Öyle ki cihaz yalnızca on dakika içerisinde yeniden tükendi.

Samsung, Güney Kore’de de benzer bir manzarayla karşı karşıya kalmıştı. Mobil cihazın stokları birden fazla kez yenilenmesine rağmen her seferinde birkaç dakika içinde tükendi. Bu arada şirket, kullanıcı ilgisinden memnun kalırken aynı zamanda yıllardır süren bir algıyı da kırmayı başardı.

Akıllı telefon deyince ilk akla gelen markalardan Apple, her yeni iPhone lansmanında mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşturmasıyla biliniyor. Hatta benzer manzaraları ülkemizde de görüyoruz. Cihaz satışa çıkmadan önceki gece kamp kuran kullanıcılar bile oluyor.

Ancak buna benzer görüntüler Samsung veya diğer Android üreticileri için pek de görülmüş değildi. Güney Koreli teknoloji devi ise Galaxy Z TriFold’un ocak ayında ABD’de ilk kez satışa sunulmasıyla birlikte bu algıyı kırmayı başardı. Öyle ki Kaliforniya eyaletindeki bir mağaza önünde sıra oluştu. Aslında bu sıranın Galaxy S26 serisi için oluşması bekleniyordu ancak bu başarı Galaxy Z TriFold’a nasip oldu.

Tabii buna pek de şaşırmamak gerekiyor çünkü üçe katlanabilen telefonlar henüz oldukça yeni ve doğal olarak ilgi çekiyor. Üstelik Apple’ın hâlâ ikiye katlanan bir iPhone modeli bile tanıtmamış olması Samsung’a avantaj sağlıyor. Görünen o ki önümüzdeki dönemlerde Apple ile Samsung arasındaki rekabet daha da kızışacak.

Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri

Ana Ekran Boyutu: 10 inç

10 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1584 x 2160 piksel

1584 x 2160 piksel Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Maksimum Parlaklık: 1.600 nit

1.600 nit İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Maksimum Parlaklık: 2.600 nit

2.600 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)

Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) RAM: 16 GB

16 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh

5.600 mAh Hızlı Şarj Desteği: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48

IP48 Ağırlık: 309 gram

309 gram Kalınlık: Katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli 12,9 mm.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Z TriFold özelliklerini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.