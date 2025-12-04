Xiaomi'den Üçe Katlanabilen Telefon Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

Üçe katlanabilen telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Paylaşılan yeni bilgilere göre Xiaomi, üçe katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarımı, donanımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Cihaz, güçlü işlemcisi sayesinde yüksek performans sunacak.

Xiaomi'nin Üçe Katlanabilen Telefonu Neler Sunacak?

Küresel Mobil İletişim Birliği (GSMA) tarafından verilen yeni bir sertifika, Xiaomi'nin üçe katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlandığını gözler önüne serdi. 2608BPX34C model numarasına sahip olan telefonun Mix Trifold olarak isimlendirileceği iddia edildi. Ayrıca telefonun tasarımını gözler önüne seren bir görsel de ortaya çıktı.

Görsele göre akıllı telefonun ana ekranının içe doğru katlanabildiği bir tasarıma sahip olacak. Cihazın arka tarafında dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Kameraların kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağına dair henüz herhangi bir bilgi mevcut değil.

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi Mix Trifold, gücünü Snadpragon 8 serisi bir işlemciden alacak. Tam olarak hangi işlemcinin tercih edileceği belli değil fakat muhtemelen Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacaktır. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

Xiaomi'nin Üçe Katlanabilen Telefonu Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi'nin üçe katlanabilen telefonunun 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü katlanabilir telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.