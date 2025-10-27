Xiaomi'den Müjde: HyperOS 3, Türkiye'ye Geliyor

Xiaomi, bir süre önce Çin'de tanıttığı HyperOS 3’ün global dağıtımına başladı. Şirket, kısa bir süre yaptığı paylaşım ile Xiaomi 15T ve 15T Pro modellerinin Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi almaya başladığını açıkladı. Ekim 2025 güvenlik yamasını da içerisinde barındıran güncelleme şu an pek çok bölgede indirilebilir durumda.

Xiaomi 15T Serisi HyperOS 3 Güncellemesini Aldı

İlk etapta Avrupa’daki kullanıcılarla buluşan HyperOS 3, önümüzdeki haftalarda Türkiye dahil diğer ülkelerde de kullanılabilir olacak. Söz konusu modellerden herhangi birine sahip olan kullanıcılar, telefonlarında Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncellemesi menüsünden yeni sürümü kontrol edebilir.

İlginç olan ise Xiaomi'nin orta segment modelleri amiral gemisi telefonların önünde konumlandırması oldu. Xiaomi 15T ülkemizde yaklaşık 35 bin TL'ye, Xiaomi 15T Pro ise yaklaşık 45 bin TL'ye satılıyor. Elbette ki her iki model de ucuz sayılabilecek cihazlar değiller. Ancak Xiaomi 15 Ultra gibi modellerin önünde konumlandırılmaları şaşırtıcı

Eğer söz konusu modellerden birini kullanıyorsanız ve HyperOS 3 güncellemesini bekliyorsanız endişe etmeyin. Xiaomi'nin paylaştığı güncelleme takvimine göre Xiaomi 15, 15 Ultra, Redmi Note 14, POCO F7/X7 serileri Kasım ayında, Xiaomi 14, Poco F6 ve 2024 model diğer cihazlar ise Kasım sonu–Aralık başında HyperOS 3 güncellemesi alacak.

İlerleyen aylarda ise diğer Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri güncelleme programına dahil edilecek. Xiaomi halihazırda yazılım güncellemeleri konusunda diğer Android rakiplerine göre daha başarılı bir şirket olarak kabul ediliyor. Teknoloji devi Android 16 tabanlı HyperOS güncellemesiyle bunu perçinlemek istiyor.

Türkiye'de yaşayan kullanıcıların ise yapması gereken tek şey beklemek ve zaman zaman Ayarlar üzerinden yazılım güncellemelerini kontrol etmek. Yukarıda da belirttiğimiz üzere güncellemenin globale gelmesi her yerde aynı anda yayınlandığı anlamına gelmiyor. Farklı ülke ve bölgeler arasında günler ve hatta bazen 1-2 hafta olabiliyor