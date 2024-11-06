Samsung, Güney Kore Ekonomisinin Sorumluluğunu Üstlendi!

Bloomberg Economics tarafından yayımlanan rapora göre, teknoloji devi Samsung, 2024 yılında Güney Kore'nin ekonomik büyümesinin yarısını tek başına karşılayacak.

Samsung'un Güney Kore Ekonomisindeki Payı Artıyor

Güney Kore'nin gelişmiş ekonomisine katkı sağlayan Samsung, özellikle akıllı telefon, yarı iletken, tıbbi ekipman, kimyasal maddeler ve gemi yapımı gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren devasa bir holding olarak ülke ekonomisine önemli hizmetlerde bulunuyor.

Samsung, Güney Kore'nin üretiminin %8'ini oluştururken, borsadaki toplam piyasa değerinin ise %17'sini kapsıyor. Bloomberg'in analizine göre, Samsung'un ülke ekonomisine katkısı 2024 yılı itibarıyla rekor seviyeye ulaşacak. Güney Kore’nin beklenen %2,2’lik büyüme oranının 1,1 puanı yalnızca Samsung’a ait. Bu oran, tek bir şirketin bir ülke ekonomisine yaptığı en yüksek katkılardan biri olarak akıllara kazınıyor.

Bellek Yongalarına Talep Artışıyla Büyüme Hız Kazanıyor

Samsung’un en büyük gelir kaynaklarından biri olan bellek yongaları, yapay zeka nedeniyle artan küresel talep ile birlikte büyümesini sürdürüyor. Bellek birimi, yılın son çeyreğinde geçen seneye göre %112'lik bir artışla 15,86 milyar dolar gelir elde etti. Samsung’un toplam geliriyse aynı çeyrekte %17 artış göstererek 57,4 milyar dolara ulaştı.

Samsung’un ülkedeki pozisyonu başka hiçbir şirkete nasip olmadı. Şirket için muntazam bir değer ve güç gösterisi olsa da bu durum, büyük bir ülkenin yalnızca bir şirkete bağımlı olan bir ekonomi sebebiyle sorun yaşamasına neden olabilir. Öyle bir durumda Güney Kore ve Samsung arasındaki iletişim nasıl olur bilemiyoruz. Peki sizce bu durum sağlıklı mı? Aksi bir durumda ülke için kötü bir durum yaşanır mı?