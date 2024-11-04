Samsung'un One UI 7 Beta Sürümünde Apple'ın Özelliği 'Araklandı'

Apple’ın iOS 18.1 güncellemesi ile Apple Intelligence yeteneklerine eklediği bildirim özeti (Notification Summary) özelliği kullanıcılara hem zaman tasarrufu sunuyor, hem de daha az efor harcatıyor.

Bu özellik, bir bildirimin içeriğini net bir dille özetleyerek, kullanıcıların her bildirimi tek tek çözmeden içeriği anlamasını sağlıyor.

Samsung, Bildirim Özeti Özelliğini AI Notification Olarak Duyurdu

Bildirim özeti özelliği, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisinin tüm modellerinde mevcut. Samsung ise bu özelliği One UI 7 beta sürümünde tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung’un yapay zeka bildirim özeti, AI Notification olarak adlandırılacak. Bu özellik şimdilik yalnızca Korece dilini destekliyor ancak One UI 7’nin kararlı sürümü çıktığında İngilizce desteği de eklenebilir.

Samsung'un Orta Segment Cihazlarında Değişiklik Yok

Leaker Chun Bhai, “Galaxy AI artık bildirim özeti özelliğine sahip” açıklamasıyla güncellemeyi müjdelediyse de AI Notification yalnızca Samsung’un amiral gemisi modellerinde mevcut olacak ve orta segment cihazlarda bulunmayacak.

One UI 7'nin beta sürümünde yer alacak diğer yenilikler arasında "Circle to Search" ile ödev yardımı özelliği de bulunuyor. Bu özellik, Matematik, Fizik ve Tarih alanlarındaki sorular için Google tarafından videolar ve çözüm yöntemleri ile yanıt sunuyor.

Ek olarak, daha hızlı tanınabilen simgeler, geliştirilmiş kilit ekranı görünürlüğü, ve üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayan yeni ebeveyn kontrol özellikleri de beklenen yenilikler arasında.