Bu Samsung Modelleri Söz Verilen Güncelleme İçin Aylarca Bekleyecek

Samsung, aylardır sabırsızlıkla beklenen Android 15 tabanlı One Uı 7 güncellemesini kullanıcılara sunmaya başladı. Örneğin size yakın zamanda Galaxy S24 serisinin güncelleme aldığından bahsettik. Ancak tüm Samsung kullanıcıları o kadar şanslı değil. Son ortaya çıkan bilgilere göre bazı modellerin güncelleme alması Android 16'nın da tanıtılacağı Haziran 2025'i bulacak.

Haziran'da One UI 7 Alacak Samsung Galaxy Modelleri

Tabletler:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Wide 7

Akıllı Telefonlar:

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A24

Galaxy A15

Galaxy A15 5G

Galaxy Quantum 3

Galaxy Jump 3

Galaxy Jump 2

Galaxy Buddy 3

Samsung’un paylaştığı güncelleme takvimine göre, Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus, Galaxy A53, A33, A25, A24, A15, Quantum 3 ve Tab A9 serisi gibi cihazların One UI 7’ye kavuşması için Haziran ayını beklemesi gerekecek.

Ne yazık ki gecikmenin nedeni açıklanmazken, One UI 7’nin getirdiği AI tabanlı özelliklerin ve performans iyileştirmelerinin eski ve düşük donanımlı cihazları zorladığı biliniyor. Şirket bu nedenle planladığı çıkış tarihinin yaklaşık dört ay gerisinde kaldı. Android 15'li ilk telefon ise yeni sürümün duyurulmasından yedi ay sonra çıktı.

Yine de bunlar son kullanıcıyı ilgilendiren detaylar değil. Eski nesil cihazlar ve orta segment modeller için güncellemenin gecikmesi kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yaratabilir. Özellikle Galaxy A serisi gibi geniş bir kitleye hitap eden modellerin bu kadar geç güncelleme alması Samsung'un karnesi açısından oldukça endişe verici.