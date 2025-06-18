Samsung Ürünlerini Kullanmak İçin Satın Almak Yetmeyecek!

Samsung, temmuz ayında yeni Galaxy Watch modelini tüketicilerin karşısına çıkaracak. Üstelik bununla birlikte yeni One UI 8 Watch güncellemesini duyuracağını da açıkladı. Önemli yenilikler getirecek bu güncellemeyle ilgili önemli bir gelişme var. Buna göre şirket, daha fazla para kazanmak istiyor. Peki nasıl? İşte detaylar!

Samsung, Abonelik Sistemini Devreye Alacak

Yeni sürüm uyku zamanı rehberi (Bedtime Guidance), damar yükü (Vascular Load), koşu yardımcısı (Running Coach) ve antioksidan indeksi (Antioxidant Index) gibi yeni özellikler sunacak. Böylelikle Samsung Health, çok daha kapsamlı hale gelecek. Ancak herkes kullanamayabilir.

Samsung Dijital Sağlık Birimi Başkanı Hon Pak, Samsung’un Garmin Connect Plus veya Fitbit Premium benzeri bir premium abonelik modeli üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu model ile gelişmiş sağlık özelliklerine erişim sağlanabilecek. Tabii bunun karşılığında aylık ücret talep edilecek. Ancak temel işlevlerin ücretsiz kalacağı belirtiliyor.

One UI 8 Watch ile gelecek yeni Samsung Health özellikleri şu anda ABD ve Güney Kore'de test ediliyor. Galaxy Watch5 ve daha yeni modeller ile denenebiliyor. Yakın zamanda ise herkese sunulması bekleniyor.

Samsung, abonelik sistemiyle kullanıcılardan tepki çekecek gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.