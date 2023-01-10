Samsung'un Hizmetçi Robotu Geliyor: Jetgiller'i Anımsattı!

CES 2023 tamamlanmış olsa da etkinliğe dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüketici sınıfı robotik pazarını yakından takip ettiğini bildiğimiz Samsung Electronics, bu alanı yeni bir büyüme motoru olarak gördüğünü açıkladı.

2 Sene Önce Tanıtılmıştı

Marka, CES 2021 etkinliğinde Bot Handy adını vermiş olduğu hizmetçi robotunu zaten tanıtmıştı. Ancak geleceğe bir bakış niteliği taşıyan robot, gerçek bir ürün olarak değerlendirilmemişti. Şimdilerde Samsung'un başkan yardımcısı ve CEO'su Han Jong-hee, Las Vegas'ta düzenenlenen CES 2023 etkinliğindeki basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı:

"Bu yıl içinde EX1 adlı bir insan yardımcı robotunu piyasaya sürmeyi planlıyoruz."

Bot Handy konseptinin gerçek olup olmayacağı belirsizliğini korurken, tanıtıldığı dönem bulaşık ve çamaşır yıkama, bardaklara içecek doldurabilme ve diğer ev işlerini de yapabilme özelliklerine sahip olacağı söyleniyordu.

Bahsi geçen EX1 hizmetçi robotu tüm bu özellikleri ile zamanın çok sevilen çizgi filmi Jetgiller'deki ailenin hizmetçi robotu Rosie'yi anımsatıyor.

EX1 robotunun çıkış tarihi ve fiyatları henüz belli değil. Ancak ilerleyen dönemlerde Samsung Electronics'in yeni gelir kaynağı olarak robotları değerlendireceği şüphesiz.