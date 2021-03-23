Samsung'un İki Defa Katlanabilir Telefonu 2021'de Duyurulacak

Samsung'un iki defa katlanabilir telefon tasarımı nasıl olacak? Nikkei Asia'dan gelen yeni bir rapor, Samsung'un çift menteşeli bir cihaz üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Samsung şimdiye kadar çift menteşeli bir tasarım için çok sayıda patent başvurusunda bulundu.

Samsung bu yıl Galaxy Note 21'i atlıyor olabilir, ancak yeni bir modelle katlanabilir Z serisini daha güçlü hale getiriyor. Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2'nin 2021 lansmanı için sıraya girmesiyle birlikte bu yılın ilerleyen döneminde üçüncü bir katlanabilir modelin daha tanıtılması muhtemel.

Rapor, Samsung kaynaklarına atıfta bulunan Nikkei Asia'dan geliyor. Samsung'un Galaxy Z serisine dahil olacak çift katlamalı cihazı bu yıl ortaya çıkabilir. Kaynaklara göre Eylül ayında yapılacak Samsung Unpacked etkinliğinde yeni telefonun sergilendiğini görebiliriz.

Samsung'un iki defa katlanabilir telefon tasarımı

Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Flip, tek bir menteşeyle sadece bir kez katlanıyor. Samsung'un üçüncü katlanabilir cihazı ise iki menteşe sayesinde çift katlanabilir bir telefon olacak. Telefonun uygulamalar, oyunlar ve videolar için 16:9 veya 18:9 en boy oranını kullanacağı bildiriliyor.

Karşılaştırma için Galaxy Z Fold 2, Snapchat veya Instagram gibi uygulamalarda kullanıcıları için harika olmayan 25:9 en boy oranı sunuyor. Galaxy Z Flip ise daha dar 21.9:9'u destekliyor.

Samsung'un üçüncü bir katlanabilir model üzerinde çalıştığını aslında ilk kez duymuyoruz. Şirketin katlanabilir ekran kapsamında birkaç farklı tasarımı test ettiğini görmüştük. Ayrıca üçlü katlama (çift menteşe) için birden fazla patent gördük, bu nedenle iddiaların gerçekçi olma olasılığı yüksek.

Nikkei Asia, Samsung'un katlanabilir model geliştirmeye yüksek fiyatlar nedeniyle hevesli olduğunu ve Galaxy S21 gibi telefonların "geri plana" itileceğini iddia ediyor. Samsung ayrıca Galaxy Note serisinin katlanabilir satışlarına rakip olmamasını istiyor ve bundan dolayı da Galaxy Note 21'in iptal edildiği bildirildi.

Yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Samsung eş CEO'su Koh Dong-jin, devam eden yonga kıtlığı nedeniyle 2021'de bir Note modelini piyasaya sürmenin "zor olabileceğini" söyledi. Koh, "Bir yılda iki amiral gemisi modelini ortaya çıkarmak zor olabilir" dedi.

Samsung'un katlanabilir pazardaki isteği apaçık ortada olsa da detayların hala zayıf olduğunu ve iddiaların hiçbirinin doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor. Ancak Samsung yıllardır sızıntılarıyla ünlü, bu nedenle yakında daha fazlasını duyabiliriz.