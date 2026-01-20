Herkes iPhone 17 Alıyor! Apple, Çinli Markaları Ana Vatanında Yendi

2025'in dördüncü çeyreğinde Çin'de en çok satan akıllı telefon üreticileri açıklandı. Böylelikle tüketicilerin tercih ettiği markalar gözler önüne serildi. Sıralamayla birlikte mobil pazardaki rekabetin son durumu da netleşti. İşte en çok satan telefon markaları!

Çin'de En Çok Satan Akıllı Telefon Üreticileri

Teknoloji pazar araştırma şirketi Counterpoint tarafından paylaşılan verilere göre Apple, üçüncü çeyrekte yüzde 21,8 pazar payı ile zirveye adını yazdırdı. ABD merkezli firma, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 büyüme kaydetti. Şirketin bu yükselişinde yeni iPhone 17 serisinin payı oldukça yüksek.

OPPO ise yüzde 15,8 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Yüzde 14,9 büyüme kaydeden Çinli firmayı yüzde 15,7 ile vivo takip etti. Son dönemlerde Türkiye'deki faaliyetlerini artırmasıyla bilinen vivo, ne yazık ki ana vatanında küçüldü. Öyle ki yüzde yüzde 12,9 geriledi.

Huawei ise yüzde 14,6 pazar payıyla dördüncü oldu. Sektördeki payı yüzde 13,7 düşen firmanın ardından yüzde 13,7 ile Xiaomi ve yüzde 13,4 ile Honor'u görüyoruz. Bu iki şirketse sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 6,7 kayıp yaşadı. Görünen o ki dördüncü çeyrekte Apple ve OPPO dışında büyüme kaydeden üretici sayısı oldukça az.

2025'in dördüncü çeyreğinde Çin'de en çok satan akıllı telefon markaları şu şekilde sıralandı:

Sıra Marka 2025 4. Çeyrek Pazar Payı Yıllık Değişim 1 Apple %21,8 +%28 2 OPPO %15,8 +%14,9 3 vivo %15,7 -%12,9 4 Huawei %14,6 -%13,7 5 Xiaomi %13,7 -%18 6 HONOR %13,4 -%6,7 7 Diğerleri %5 +%2,5

Bu tabloya göre Apple’ın Çin pazarındaki güçlü konumunu koruduğunu söyleyebilmek mümkün. OPPO ise özellikle orta segment modelleriyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemlerde pazar paylarının nasıl değişeceği ise merak konusu. Gözler 2025’in ilk çeyreğine çevrildi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.