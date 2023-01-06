Samsung'dan Sürpriz Açıklama: İşler Yolunda Gitmiyor!

Bugün erken saatlerde Samsung, yılın dördüncü çeyreğindeki kârının, küresel ekonomik durumun kötü olduğu bir ortamda zayıf çip ve akıllı telefon talebi nedeniyle son 8 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla Samsung'un kârı %70 oranında düştü. Şirket, Ekim-Aralık 2022 dönemindeki kârının bir yıl önceki 13,87 trilyon wondan 4,3 trilyon won (3,4 milyar dolar) seviyesine gerilediğini belirtti. Samsung en son 2014 yılının üçüncü çeyreğinde bu kadar kötü rakamlar açıklamıştı.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamada, "Dış iş ortaklarının belirsizliğini korumaya devam etmesiyle birlikte, müşteriler, veri merkezleri ve telefon üreticilerinden gelen düşük talep nedeniyle çip satışları düştü." ifadelerine yer verildi.

Teknoloji Şirketlerinin Kârı Giderek Düşüyor

Samsung, tüketicilerin hızla artan faiz oranları ve yükselen enflasyon nedeniyle akıllı telefonlar ve akıllı ev aletleri de dâhil olmak üzere elektronik cihazlara daha az harcama yaptığını söyledi. Şirketin satışları bahsi geçen sorunlardan kaynaklanan talep düşüşü nedeniyle geçen yıla göre %8,6 azaldı.

Dünyanın en büyük çip, akıllı telefon ve TV üreticisi tarafından yapılan bu kayda değer açıklama, teknoloji endüstrisinde gelecek şeylerin bir işareti olarak görülebilir. Analistler önümüzdeki günlerde diğer teknoloji firmalarının da düşük kâr elde ettikleri çeyrek sonuçları açıklayabileceğini tahmin ediyor.