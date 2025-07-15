iPhone'dan Bile Radikal Olacak: Samsung Telefonlarda Kablo Dönemi Bitiyor

Samsung bombayı patlattı. Şirketin bir süre önce Samsung Members uygulaması üzerinden yaptığı anket sayesinde gelecek planları ortaya çıktı. Buna göre yakın gelecekte piyasaya sürülecek Galaxy telefonlar artık kablo ile şarj edilmeyecek. Bunun yerine tamamen kablosuz şarj teknolojilerine odaklanan Samsung telefonlar geliştirilecek.

Samsung Telefonlardaki Şarj Portunu Kaldırmayı Düşünüyor

Samsung Members uygulamasında yayınlanan bir anket şirketin gelecekteki Galaxy modellerinde köklü değişiklikler yapmayı planladığını ortaya çıkardı. Anket sorularından biri kullanıcılara iPhone'lardaki MagSafe teknolojisine benzer bir mıknatıs sistemi hakkında düşüncelerini soruyor.

Bir diğer soru ise kullanıcılara telefonlarının sadece kablosuz şarj desteklemesi durumunda karşılaşacakları en büyük sıkıntının ne olacağını soruyor. Ayrıca Qi 2 kablosuz şarj desteğinin kablolu şarj kaybını telafi edip edemeyeceği de sorular arasında.

Bu sorularun sağladığı ipucu ve çeşitli sızıntılar gösteriyor ki Samsung yakın gelecekte telefonlarında MagSafe benzeri bir sisteme geçmeyi ve şarj girişini kaldırmayı düşünüyor. Aslında Mevcut Galaxy S25 serisi telefonlar Qi 2 kablosuz şarj standardını destekliyor ancak yerleşik mıknatıslara sahip değil.

Bu nedenle kullanıcılar MagSafe benzeri bir deneyim için ayrı bir kılıf satın almak zorunda kalıyor. Samsung'un yeni planı, bu sorunu doğrudan telefon tasarımına mıknatıs entegre ederek çözmek. Samsung ayrıca kullanıcıların USB port kullanım alışkanlıklarını da araştırıyor.

Ankette günlük USB port kullanım sıklığı, kullanım nedenleri, farklı dosya türleri için tercih edilen veri aktarım yöntemleri ve kablolu veri aktarım işlevinin ne kadar önemli olduğu gibi konular ele alınıyor.

Bu anket sorularının Samsung'un kesinlikle bu değişiklikleri yapacağı anlamına gelmese de ciddi değişikliklerin değerlendirme aşamasında olduğu açık. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz tamamen kablosuz bir şarj deneyimi sunan bir telefonu satın alır mıydınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.