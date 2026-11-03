Samsung'un Kasım Güvenlik Yaması 206 Açığı Kapatıyor

Samsung, Galaxy telefonlar için hazırladığı Kasım 2026 güvenlik yamasının ayrıntılarını yayımladı. Paket toplam 206 açığı kapatıyor. Bunların arasında Samsung Kişiler uygulamasında izinsiz arama yapılmasına yol açan 5 hata da var. Yamayı her ay alacak modeller de Samsung'un resmi listesinde belli.

Kasım Yaması Hangi Açıkları Kapatıyor

206 düzeltmenin 178'i Google'ın Android güvenlik bülteninden geliyor. Bunların 20'si kritik, 157'si yüksek, 1'i orta önemde. Samsung'un çip birimi 4 yama ekledi. Kalan 24 düzeltme ise Samsung'un kendi yazılımındaki hatalara ait.

Samsung bu 24 açığın 17'sinin ayrıntısını paylaştı. En kalabalık grup Samsung Kişiler uygulamasında. Kapak ekranı ve arama kaydı widget'larıyla ilgili 5 hata, telefona fiziksel erişimi olan birinin izinsiz arama yapmasına izin veriyor. Samsung Telefon ve Samsung Mesajlar'daki hatalar da hassas bilgilerin görülmesine yol açabiliyor.

Yüksek önemdeki hatalardan biri önyükleyicide (bootloader) bulunuyor. Bu açık, telefonu eline geçiren birinin belleğe veri yazmasına izin veriyor. Bir diğeri kamera filtre eklentisinde ve kod çalıştırılmasına yol açabiliyor. Yama, modem yazılımındaki bir hata nedeniyle SIM kilidinin aşılmasını da engelliyor.

Samsung kalan 7 açığın ayrıntısını güvenlik nedeniyle henüz paylaşmadı. Google'ın 2 Kasım 2026 tarihli bülteninde de bu hataların saldırılarda kullanıldığına dair bir bildirim yok.

Yamayı Hangi Galaxy Modelleri Alacak

Aylık yama alan modeller arasında Galaxy Z Fold5'ten Z Fold8 Ultra'ya kadar katlanabilir telefonlar bulunuyor. Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7, Z Flip7 FE, Z Flip8 ve Z TriFold da bu grupta. S serisinde S23, S24, S25 ve S26 ailelerinin tüm modelleri aylık güncelleniyor. Orta segmentte ise Galaxy A54 5G, A55 5G, A56 5G ve A57 5G bu listede.

Galaxy S22 serisi, S21 FE, Z Fold4 ve Z Flip4 yamayı 3 ayda bir alıyor. Galaxy A17 ve A36 gibi modeller de bu grupta. Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra ise artık hiçbir listede yer almıyor. Samsung bazı operatörlerin aylık listedeki modellere bile 3 ayda bir güncelleme verebildiğini belirtiyor.

Yama Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek

Samsung, 3 Kasım 2026 itibarıyla yamanın dağıtım takvimini paylaşmadı. SammyGuru'ya göre dağıtım henüz başlamadı. Yamanın telefona ulaşma zamanı bölgeye, operatöre ve modele göre değişiyor. Türkiye için de bir tarih açıklanmadı.

Galaxy A17 5G'ye Türkiye'de gelen One UI 9 güncellemesi Ekim 2026 yamasını taşıyordu. Bildirim gelmediyse güncellemeyi Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle yolundan elle kontrol edebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bana göre bu paketin en somut tarafı, her gün açtığımız Kişiler uygulamasındaki izinsiz arama hataları. Google bülteninde istismar bildirimi olmaması acil bir tehlike olmadığını gösteriyor. Yine de 3 ayda bir yama alan A serisi sahipleri bu düzeltmelere daha geç kavuşacak. Bildirim geldiğinde kurulumu ertelememenizi öneririm.