Samsung, Katlanabilir iPhone'larda Kullanılacak Ekran Teknolojisini CES 2026'da Sergiledi

Samsung, katlanabilir ekranlı telefonlarda yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. 2025'te dört farklı katlanabilir model tanıtan şirket, CES 2026'da bu yılki planları hakkında da ipucu verdi. Samsung, muhtemelen gelecekteki iPhone Fold modellerinde de kullanılacak ekran izi bulunmayan katlanabilir ekranını sergiledi.

Samsung, İz Bırakmayan Katlanabilir Ekran Teknolojisini CES'te Tanıttı

Samsung, CES 2026'da katlanabilir telefonların en büyük handikapı olan ekran izini tamamen ortadan kaldıran yeni bir panel teknolojisi sergiledi. Söz konusu panel, pürüzsüz yapısı ve ekran altı kamera teknolojisiyle dikkat çekiyor. Bu ekranın, Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold'da kullanılması bekleniyor.

Hatırlayacağınız üzere, Apple'ın uzun süredir katlanabilir iPhone modelleri üzerinde çalıştığını, ancak şirketin ekran izini bir türlü ortadan kaldıramadığını ve bu nedenle Samsung ile iş birliği yapmak üzere anlaştığını bildirmiştik.

Samsung, katlanabilir ekranlardaki katlama izini ortadan kaldırmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Buna göre şirket bir şekilde ekranın altına lazerle delinmiş metal bir plaka eklemeyi başardı. Söz konusu parça belirli bir açıyla kıvrılıyor ve katlama noktasındaki bozulma önleniyor.

Elbette ki bunu başarmak görseldeki kadar kolay değil. Bu nedenle Samsug yeni katlanabilir ekran panelini şimdilik sadece sergiliyor. Halihazırda bu paneli kullanan herhangi bir telefon yok. Ancak deneyimlemeyi başaran birkaç şanslı kişinin sanki normal bir tablet kullanıyor gibi hissettiklerini bildirdiğini belirtmekte fayda var.

Samsung, söz konusu teknolojisini muhtemeleb yaz aylarında tanıtılacak olan Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Fold 8 modellerinde kullanacak. Bu teknoloji daha sonra ise Eylül 2026'da tanıtılacak olan katlanabilir iPhone'da göreceğiz.