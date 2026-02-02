Samsung, Katlanabilir Telefonların En Büyük Sorununu Ortadan Kaldırdı

Katlanabilir telefonlar her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Çok değil birkaç yıl önce oldukça nadir ve pahalı olan bu cihazlar, günümüzde 30 bin TL altına kadar düşmüş durumda. Buna rağmen kullanıcılar, katlanabilir bir telefon almadan önce hala iki kez düşünüyor.

Bu tereddütün en büyük nedeni ise olası bir arıza durumunda karşılaşılan yüksek ekran değişim maliyetleri. Neyse ki bu durum değişmek üzere. Samsung, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold gibi modellerde ekran onarım maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek yeni bir yöntem geliştirdi.

Samsung, Katlanabilir Ekranların Tamir Maliyetini Düşürmeyi Başardı

Telefonunuzun başına gelebilecek en kötü şeylerden biri kuşkusuz ekranının kırılması. Ekran, özellikle de amiral gemisi telefonlarda cihazda kullanılan en pahalı parçalardan biri. Eğer bir katlanabilir telefon kullanıyorsanız durum çok daha kötü. Oldukça hassas olan bu modellerin ekranı kolayca hasar alabiliyor ve tamir ücretleri dudak uçuklatıyor.

Neyse ki zamanla gelişen her teknolojide olduğu gibi bu alanda da gelişmeler görmek mümkün. Son ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold serisi için ekran onarım maliyetlerini düşüren yeni bir yöntem geliştirdi. Buna göre şirket, olası bir ekran arızasında artık panelin tamamını değiştirmek yerine yalnızca sorunlu parçaları değiştirecek.

Kulağa oldukça basit gelen ama bir o kadar da karmaşık olan bu süreç sayesinde kullanıcılar tüm ekranın değil, sadece değişen parçaların parasını ödeyecek. Bu da servis ücretlerini ciddi oranda düşürecek. Şu an için sadece Güney Kore'de olan bu uygulamanın kısa süre içerisinde yaygınlaşması ve Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Bilmeyenler için Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7'nin ekran onarım maliyeti cihaz bedelinin yaklaşık üçte birine ulaşabiliyor. Yeni uygulamaların yaygınlaşmasıyla bu maliyetlerin önemli ölçüde düşmesi beklense de katlanabilir ekranların hassas yapısı nedeniyle tamir masrafları, geleneksel modellere göre daha yüksek kalmaya devam edecek.