12 GB RAM'li Galaxy A57 5G İçin Kritik Gelişme! Geri Sayım Başladı
Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy A57 5G, GCF sertifikası aldı. Peki, bu sertifika ne anlama geliyor? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy A57 5G, GCF sertifikası aldı.
- Bu sertifika, telefonun uluslararası mobil ağlarda kullanılmaya hazır olduğunu gösteriyor.
- Galaxy A57'nin şubat ayında tanıtılması bekleniyor.
Samsung Galaxy A57 5G hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samsung Galaxy A57 5G yeni bir sertifika aldı. Yüksek şarj hızı, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özellik ile birlikte gelecek akıllı telefonun çok yakında tanıtılması bekleniyor.
Samsung Galaxy A57 5G, Yeni Sertifika Aldı
En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy A57 5G, SM-A576B/DS model numarası ile GCF sertifikası aldı. Bu sertifika, Galaxy A57 5G'nin uluslararası mobil ağlarda kullanılmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu, üreticinin telefonu piyasaya sürmeden önce tamamlaması gereken adımlardan biridir.
Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP
- Makro Kamera: 5 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- İşlemci: Exynos 1680
- GPU: Xclupse 550
- RAM: 12 GB'a kadar
- Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy A57 5G, 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A56'da da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön yüzeyde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon ayrıca Exynos 1680 işlemcisi ve Xclupse 550 GPU ile birlikte gelecek.
Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?
Galaxy A57'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. Orta segmentte konumlanan Samsung Galaxy A56, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.