Şarjı Günlerce Bitmeyen Samsung Telefonlar Yolda

Akıllı telefon teknolojileri hızla gelişmeye devam ederken, aynı şeyi pil performansları için söylemek pek de mümkün değil. Günümüzde pek çok telefon ortalama 4.000 ila 5.000 mAh arası bir pil kapasitesi ile geliyor. Ancak son ortaya çıkan gelişmeler, bu durumun değişebileceğini gösteriyor.

Örneğin size Redmi Turbo 4 Pro'nun 7.500 mAh'lık bataryasından bahsetmiştik. Rekabette geri kalmak istemeyen Samsung da benzer bir adım atıyor. Şirket, Çinli üreticilerin silikon-karbon (SiC) bataryalar ile başardığını (katmanlı) batarya tekniğine yönelerek yapmak istiyor. İşte detaylar!

Samsung, Galaxy S26 ile Birlikte Telefonlarının Batarya Kapasitesini Artıracak

Akıllı telefon üreticileri, geçtiğimiz yıldan bu yana SiC bataryalara geçiş yaparak yaklaşık %10 daha yüksek enerji yoğunluğu sağlamayı başardı. Bu sayede aynı hacimde daha yüksek kapasite sunan cihazlar görmeye başladık. Örneğin SiC kullanıldığında, 5.000mAh kapasiteli bir Li-ion bataryanın kapladığı alanla 5.500mAh pil elde edilebiliyor.

Hatırlatmakta fayda var ki bu oranlar henüz sadece başlangıç. Örneğin Xiaomi'nin Redmi Turbo 4 Pro'da 7.500 yerine 8.000 mAh pil kullanma ihtimali de bulunuyor. Yani birkaç yıl içerisinde belki de şu an 5.000 mAh kapasiteli bir bataryanın kapladığı alana 10.000 mAh'lık batarya sığdırmak mümkün olacak.

Ancak Samsung, Çinli rakiplerinin aksine Li-ion bataryalardan SiC teknolojisine geçmeyi tercih etmedi. Şirket bunun yerine alternatif olarak katmanlı pil teknolojisi üzerinde çalışıyor. Katmanlı bataryalar da tıpkı SiC gibi yaklaşık %10’luk bir enerji yoğunluğu artışı vaat ediyor. Üstelik bu teknolojiyi kullanan cihazlar görmek için çok beklememize gerek yok.

Sızıntılar S25 serisinin bir önceki S24 serisi ile aynı pil kapasitesine sahip olacağını gösteriyor. Ancak sızıntılara göre şirket, üretim maliyetleri yüksek olsa da bu teknolojiyi Galaxy S26 Ultra modelinde kullanacak ve 5.500mAh kapasiteye sahip bir batarya ile karşımıza çıkacak.

Apple’ın iPhone 15 serisinde de katmanlı pil kullanıldığı biliniyor. Dolayısıyla Samsung’un bu alandaki çalışması, iki dev marka arasındaki rekabeti daha da kızıştıracak. Katmanlı bataryanın verimlilik, ısınma ve kullanım ömrü gibi konularda avantaj sağlayarak Galaxy S26 Ultra’yı daha cazip bir seçenek haline getirmesi bekleniyor.

Elbette ki bu bilgiler henüz kesinleşmiş değil. Samsung’un katmanlı batarya planları geçmişte de gündeme gelmiş, ancak maliyetin yüksek olması nedeniyle seri üretim aşamasına geçilememişti. Bu nedenli önümüzdeki yıl çıkacak Galaxy S26 serisi için kesin konuşmak oldukça zor.

Akıllı Telefonda İnovasyon Krizi Büyüyor

Samsung'un 2026'da çıkacak S26 serisi ile neleri değiştireceği şimdiden merak konusuyken, bir şey kesin ki o da büyük yeniliklerin şart olduğu. Çünkü Apple ve Samsung gibi üreticilerin yaşadığı teknoloji inovasyonu krizi giderek büyüyor.

Basitçe özetlemek gerekirse eskiden her yeni telefon çıktığında daha iyi ekran, daha ince çerçeve, daha iyi performans, daha iyi kamera, özetle daha iyi her şey görmek mümkündü. Ancak günümüzde bu durum pek de öyle değil.

Örneğin Eylül 2022'de çıkan iPhone 14 kullanıcıları, iPhone 16'ya geçmek için bir neden bulamıyor. Elbette Apple bazı şeyleri daha iyi yapsa da pek çok kullanıcı için son birkaç yıl içerisinde alınan telefonlar oldukça "yeterli". Bu da şirketlerin satışlarını ve mali performanslarını etkiliyor.

Ne yazık ki Samsung için de durum farklı değil. Galaxy S25 serisi birkaç gün sonra tanıtılacak. Ancak kullanıcılar şimdiden S24 ile benzerliği konusunda şikayetçi. Akıllı telefon üreticileri bu doğrultuda kullanıcıları yapay zeka özellikleriyle memnun etmeye çalışsa da hiçbiri uygulama mağazasından indirilen ChatGPT'nin ötesinde bir şey sunamıyor.

Durum böyleyken kimse bir fark görmeyeceği telefona 1000 dolar ve üzerinde bir para vermek istemiyor. Bu nedenle kullanıcılar her yeni modelde bariz performans farkları görmek istiyor. Samsung'un üzerinde çalıştığı daha büyük batarya ise bunun en büyük örneği.

Çinli Üreticilere Olan İlgi Artıyor

Samsung ve Apple'ın bu doğrultuda yaşadığı bir diğer sorun ise Çinli üreticilerin inovasyon konusunda daha başarılı olması. Xiaomi, vivo, OPPO ve Huawei, neredeyse her modelde bir önceki modelin üzerinde ürünlerle karşımıza çıkıyor.

Gerçekliği sorgulatacak kadar yüksek çözünürlüklü ekranlar, uzay fotoğrafçılığı için bile kullanabileceğiniz kameralar ya da ekranın altına gömülen görünmez kameralar ilk olarak bu şirketlerden geliyor.

Durum buyken yenilik görmek isteyen kullanıcılar ise Çinli rakiplere yöneliyor. Yukarıda bahsettiğimiz Redmi Turbo 4 modelleri ise bunun en net örneği. Samsung'un 2026'da sunup sunmayacağı belirsiz olan özelliği rakipleri 2024 sonunda telefonlarına entegre etmeyi başardı.

Bu durumun devam etmesi durununda birkaç yıl içerisinde akıllı telefon pazarında ciddi değişiklikler yaşanması 15 yıldır zirvede olan şirketlerin pazardaki hakim pozisyonunu kaybetmesi bekleniyor. Elbette ki tahminden öte olmayan bu gelişmeleri görmek için şimdilik beklememiz gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, gerçekten de teknoloji inovasyonundaki yavaşlığı nedeniyle yerini Çinli rakiplerini kaptırabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.