Samsung, McAfee ile Ortaklığını Açıkladı: Antivirüs Yazılımı Yüklü Gelecek!

Güvenlik ve gizlilik, genellikle yüksek bir bedel karşılığında bunları sağlamayı vaat eden her şirket için en çok kullanılan kelimeler arasında yer alır. McAfee, güvenlik alanında faaliyet gösteren en ikonik isimlerden biri ve Samsung ile dokuz yıllık ortaklığının ardından, şirket bu ortaklığın muhtemelen 10 yılı aşacak şekilde uzatıldığını duyurdu.

"En yeni Samsung ürününü satın alırken, kullanıcıların düşünmek isteyeceği son şey güvenliktir. Tüketiciler, bankacılıktan sosyal medyada gezinmeye kadar internetin sunduklarından, çevrimiçi potansiyel risklere karşı koruma avantajıyla yararlanabilmelidir. Samsung ile neredeyse on yıldır süren ortaklığımız, ödüllü çevrimiçi korumamızı Samsung'un müşterilerine genişletiyor ve tüketicilerin çevrimiçi hayatlarını güvenle yaşamalarını sağlama misyonumuzu ilerletiyor."

Hangi Modeller McAfee'e Sahip Olacak?

Devam eden ortaklık kapsamında, yeni Galaxy S23 serisi ve Galaxy Book 3 serisi gibi Samsung akıllı telefonlar, McAfee tarafından geliştirilen antivirüs koruması ile önceden yüklenmiş olarak gelecek. Bu oldukça basit ve özellikle de güvenlik ve gizliliğin telefon kullanıcıları tarafından bu kadar önemsendiği bir dünyada hiç de azımsanmaması gereken bir özellik.

Elbette McAfee akıllı telefonların yanı sıra Samsung'un tablet ve PC'lerini de koruyacak. Güvenlik çözümlerinin ücretsiz olması henüz müşterilerin yeni bir telefon satın alırken göz önünde bulundurdukları bir şey olmasa da çok para harcamayı planlıyorsanız böylesine popüler bir antivirüs yazılımının bulunması oldukça iyi bir durum.

Şimdilik diğer Samsung serileri de onay alana kadar, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23 ve Galaxy Book 3 serisi, dünyanın hemen her yerinde McAfee ile kullanıcılara sunulacaklar.