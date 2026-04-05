Samsung Cihazlarda Devir Değişiyor: Popüler Uygulama Temmuzda Kapanıyor!

Samsung, kendi akıllı telefonlarında yer verdiği Mesajlar uygulamasını yakında sonlandırmaya hazırlanıyor. Zaten uzun bir süredir güncelleme de almayan uygulamalardan biriydi. Sonlandırma planı da uzun süredir gündemdeydi ancak kullanıcılarla herhangi bir tarih paylaşılmamıştı. Bu tarih nihayet netleşti. İşte ayrıntılar...

Samsung Mesajlar Uygulaması Ne Zaman Kapatılacak?

Samsung, kısa süre önce resmi web sitesindeki Samsung Mesajlar ile ilgili tanıtım sayfasında bir güncelleme yaptı. Bu güncellemeyle birlikte uygulamanın temmuz ayında kapatılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu tarihten sonra uygulama, Samsung’un uygulama mağazası olan Galaxy Store’dan kaldırılacak. Bu durumda uygulamayı yanlışlıkla siler veya yeni bir telefon alırsanız yeniden indirmeniz mümkün olmayacak.

Uygulamayı silmeseniz bile cihazınızda yüklü olsa dahi kullanamayacaksınız. Zira mesaj gönderme özelliği devre dışı bırakılacak. Yalnızca acil servis numaraları ve cihazınızda tanımlı acil durum kişileriyle iletişim kurabileceksiniz. Peki mesajlaşmaya devam edebilmek için Samsung Mesajlar'ın yerini hangi uygulama alacak?

Samsung Mesajlar Uygulamasının Yerini Hangi Uygulama Alacak?

Samsung Mesajlar uygulamasının yerine artık Google Mesajlar kullanılacak. Aslında yeni cihazlarda yani Galaxy S26 ve sonraki serilerde Samsung Mesajlar uygulaması zaten bulunmuyor. Bunun yerine Google Mesajlar ön yüklü olarak geliyor. Diğer kullanıcılara ise Temmuz 2026'da kullanıcılara bildirim gönderilerek Google Mesajlar’a geçiş yapmaları istenecek.

Google Mesajlar Uygulamasının Avantajları Neler?

Google Mesajlar, Samsung’un uygulamasına kıyasla birçok avantaja sahip. Örneğin istenmeyen reklam ve rahatsız edici mesajları otomatik olarak engelleyen bir filtreleme özelliği bulunuyor. Ayrıca şüpheli bağlantıları ve dolandırıcılık girişimlerini tespit edip kullanıcıyı uyaran bir sistem de mevcut.

Bununla beraber RCS desteği sayesinde SMS hakkınızı kullanmadan Wi-Fi veya mobil veri üzerinden doğrudan internet üzerinden mesajlaşmak mümkün. Fotoğraf ve videoları ise çözünürlük düşmeden tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi gönderebilirsiniz.

Ayrıca Gemini destekli yapay zekâ sohbet botu ve cihazlar arası senkronizasyon da bulunuyor. Bu sayede mesajlarınızı web tarayıcı üzerinden de görüntüleyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Samsung’un bu hamlesini oldukça mantıklı buluyorum. Android dünyasının en büyük sorunlarından biri her markanın kendi mesajlaşma uygulamasını dayatmasıydı. Samsung ise bu tutumundan yavaş yavaş vazgeçiyor. Örneğin Apple’ın tüm iPhone’larında aynı mesajlaşma uygulaması yani iMessage bulunuyor. Bu arada ben zaten uzun süredir Google Mesajlar’ı kullanıyordum çünkü uygulama içindeki asistan ve spam engelleme özellikleri oldukça fayda sağlıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.