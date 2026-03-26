Vazgeçilmez Android Uygulaması Önemli Dönüm Noktasını Geride Bıraktı

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların vazgeçilmez uygulamaları arasında yer alan Google Mesajlar, büyük bir dönüm noktasını geride bıraktı. İlk olarak Mayıs 2020 tarihinde 1 milyar indirme barajını aşan uygulama, şimdi ise bundan çok daha yüksek bir indirme sayısına ulaştı.

Google Mesajlar Kaç Kez İndirildi?

Google Mesajlar, 10 milyar indirme sayısını geçti. Bu sayı, takvimler Mayıs 2020'yi gösterdiğinde 1 milyar ile sınırlıydı. İlginç bir şekilde Eylül 2023'te 5 milyara yükseldi. Uygulama, o zamandan bu yana üzerine 5 milyar kullanıcı daha eklenerek bu önemli dönüm noktasını geride bırakmayı başardı.

Google Mesajlar Neden Bu Kadar Çok İndirildi?

Google Mesajlar'ın bu kadar çok Android kullanıcısı tarafından tercih edilmesinin arkasındaki en önemli sebeplerden birinin Samsung olduğu düşünülüyor. Öyle ki söz konusu marka, telefonlarında kendi mesajlaşma uygulamasını kullanmaya teşvik etmek yerine daha çok Google Mesajlar'ı kullanmaya teşvik ediyor. Akıllı telefon pazarının etkili isimlerinden Samsung'un bu yöndeki desteği, mesajlaşma uygulamasının kullanımını oldukça yaygınlaştırdı.

Elbette ki bu konuda Google'ın hiçbir katkısının olmadığı söylenemez. Şirket, uygulamayı her geçen gün daha da iyi hâle getiriyor. Örneğin Mart 2026 güncellemesi ile sohbetler artık silinmeden önce 30 gün boyunca çöp kutusunda kalıyor. Böylece yanlış işlem sonucunda önemli sohbetler kaybedilmiyor.

Diğer yandan Google, Android ve iPhone cihazlar arasında uçtan uca şifrelenmiş sohbet özelliğini de test ediyor. Bu sohbetlerde şifrelenmiş mesajların başında bir kilit simgesi yer alacak. Hem iOS kullanıcıları hem Google Mesajlar'da görülebilecek. Güvenlik tarafındaki bu önemli özellik sayesinde uygulamanın sadık kullanıcı sayısının her zamankinden daha yüksek olacağı öngörülüyor.

Google'ın Diğer Uygulamaları Ne Kadar İndirildi?

Google'ın Android uygulamasının artık olmazsa olmaz pek çok uygulaması da 10 milyar indirme sayısını geçmiş durumda. Bunların arasında Google (Arama), Gmail, YouTube, Google Drive, Gboard, Chrome, Google Haritalar, Google Fotoğraflar gibi uygulamalar mevcut. Daha az kullanılan YouTube Music ve Google Takvim gibi uygulamalar ise hâlâ 5 milyar civarında indirme sayısına sahip.

Editörün Yorumu

Google Mesajlar, özellik açısından her geçen gün daha iyi hâle geliyor. Bu yıl içinde yapılacak çeşitli güncellemelerin ardından uygulamanın şu an olduğundan daha işlevsel hâle geleceğini düşünüyorum. Sadece belirli pazarlarda değil, Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanabilir.