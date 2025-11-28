Türkiye'nin En Pahalı Televizyonu Ne Kadar? Samsung Micro RGB TV Satışta!

Her ne kadar evimizin bir köşesinde atıl durumda kalmış gibi olsalar da televizyonlar hala salonlarımızın başköşesinde yer alıyor. Bu kapsamda markalar farklı teknolojiler ve panelleri de piyasaya sürmeye devam ediyor. Samsung ise sınırları zorlayarak Türkiye'nin en pahalı televizyonunu satışa sundu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Samsung Micro RGB TV Teknik Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung’un Türkiye’de listelemeye başladığı 115 Micro RGB R95H 4K Vision AI Smart TV, adından da anlaşılacağı üzere tam 115 inçlik dev bir ekranla geliyor. Bu boyut, bir televizyonu ev tipi bir sinema perdesi hâline getirerek standart TV deneyiminin çok ötesine geçiyor.

Ürünün Türkiye satış fiyatı ise tam 1 milyon 381 bin TL, yani ülkemizde satılan en pahalı televizyon modellerinden biri olarak kayıtlara geçmiş durumda. Modeli rakiplerinden ayıran asıl teknoloji ise Samsung’un dünyada ilk kez kullandığı yeni arka aydınlatma sistemi.

Micro RGB adı verilen bu yapı, mikro seviyede kontrol edilen RGB LED’lerle çalışıyor ve renk doğruluğunu ciddi ölçüde artırıyor. Her bir ışık kaynağının bağımsız bir şekilde kontrol edilebilmesi, daha güçlü kontrast, daha canlı renkler ve daha düşük ışık sızması anlamına geliyor. Bu sistemi yöneten Micro RGB AI Engine ise sahnedeki her kareyi analiz ederek renkleri ve parlaklığı anlık olarak optimize ediyor.

Samsung, bu televizyonu yalnızca film tutkunlarına değil, aynı zamanda oyunculara da hedefliyor. Panel, 4K çözünürlükte 144 Hz yenileme hızı sunuyor ve AMD FreeSync Premium Pro desteğiyle birlikte görüntü yırtılmalarını ortadan kaldırıyor.

Parlak ortamlarda dahi yansıma oranını azaltan özel ekran yapısı, büyük panelin dezavantajlarını minimum seviyeye indiriyor. Bu sayede TV, hem sinema keyfi hem de üst seviye oyun performansı isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek hâline geliyor.

None