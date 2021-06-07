Samsung OLED Ekrana Egzersiz Takibi Özelliği Gömdü

Egzersiz takibi için akıllı saat ya da akıllı bileklik yerine kolunuza sarabileceğiniz basit bir ekran kullanmak ister miydiniz? Samsung, üretimini yaptığı OLED panellere egzersiz takibi özelliklerini entegre etmeyi başardı. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor ve hayatımızda neler değişebilir?

Samsung Akıllı Saat Devrine Son Verebilir: Akıllı Ekran Geliyor!

Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) bünyesinde görev alan araştırmacılar, kullanıcıların egzersiz bilgilerini kontrol edebilecekleri ve bileğe sarılabilen OLED ekran geliştirdiklerini duyurdu. Şirketin Gerilebilir Elektronik Dış Yüzey olarak tanımladığı bu teknoloji, kısa bir süre önce resmi olarak paylaşıldı.

Adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi gözüken bu yeni teknoloji, radyal artere yakın bir alana konumlandırılıyor ve binin üzerindeki gerilmeden dahi başarılı sonuçlarla sağ çıkmayı başarıyor. Bu arada ekranın entegre kalp ritmi sensörü ile geldiğini de söyleyelim. Yani yalnızca egzersizlerinizi ya da adımlarınızı değil, aynı zamanda sağlık izleme özelliklerini de takip edebiliyorsunuz.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre gerilebilir ekran, cildinizin bir parçası gibi hissettiriyor. Bu sayede uyurken veya egzersiz yaparken temel biyometrik verileri ölçmek, akıllı saatlere ya da akıllı bilekliklere nazaran çok daha kolay bir hale geliyor.

Tabii ki geliştirilen bu teknolojinin doğası gereği mevcut teknolojilere nazaran çok daha güvenli kalp atış hızı ölçümü yapılabildiğini görüyoruz. Yani sonuçlar çok daha hassas bir şekilde kullanıcılara sunuluyor ve akıllı saatlerden ya da akıllı bilekliklerden daha verimli çalışıyor.

Gerilebilir Elektronik Dış Yüzey Ne Zaman Çıkacak?

Samsung'un açıklamalarına göz attığımızda gerilebilir elektronik dış yüzey teknolojisi, şu an erken aşama geliştirmesinde yer alıyor. Mühendisler, sistemin çok daha verimli hale gelmesi ve ölçüm doğruluğunun seri üretimi mümkün kılan bir düzeye çıkması için çabalarını sürdürürken, bu işlemlerden sonra ticari seri üretime geçiş yapılacağı vurgulanıyor.