Samsung, OLED TV Serisine 83 İnçlik Bir Televizyon Ekledi!

Samsung, bu yılın başında OLED TV kategorisine birçok yeni eklemeler yaptı. Bugün ise o ürünlere 83 inçlik bir model ile bir yenisini daha ekledi.

Samsung Yeni Televizyon Modelini Tanıttı

Samsung, S90C serisine eklediği yeni üründe 4K ekran ve 144 Hz QD-OLED panel teknolojisini kullandı. Son dönem teknolojik yazılımları ürünlerinde kullanan Şirket, yeni OLED TV'de yapay zeka destekli HDR eşlemeyi de kullanmayı ihmal etmedi.

Yeni modelde Dolby Atmos desteğine de yer veren Samsung, Diğer S90C türevleriyle benzer özelliklere sahip. Ekran genişliği ve bazı özellikleri ile diğer modellerden ayrılan cihaz, televizyon teknolojisinde yeni bir kapı araladı.

83 inçlik yeni Samsung modeli S90C, 5.400 ABD Doları karşılığında satışa sunulacak. Ekran boyutu olarak en büyük imkanı sağlayan bu yeni model OLED'in derin siyahlarını ve canlı görüntüsünü isteyenler için şimdilik tek seçenek olma özelliğini taşıyor.