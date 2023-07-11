Samsung, OLED TV Serisine 83 İnçlik Bir Televizyon Ekledi!

Güney Koreli merkezli teknoloji şirketi Samsung, piyasaya sürdüğü yeni OLED TV modeliyle bütün dikkatleri üstüne çekti. İşte detaylar!

Yavuz Akyol
Yavuz Akyol -

Samsung, bu yılın başında OLED TV kategorisine birçok yeni eklemeler yaptı. Bugün ise o ürünlere 83 inçlik bir model ile bir yenisini daha ekledi.

Samsung Yeni Televizyon Modelini Tanıttı

Samsung, S90C serisine eklediği yeni üründe 4K ekran ve 144 Hz QD-OLED panel teknolojisini kullandı. Son dönem teknolojik yazılımları ürünlerinde kullanan Şirket, yeni OLED TV'de yapay zeka destekli HDR eşlemeyi de kullanmayı ihmal etmedi.

Yeni modelde Dolby Atmos desteğine de yer veren Samsung, Diğer S90C türevleriyle benzer özelliklere sahip. Ekran genişliği ve bazı özellikleri ile diğer modellerden ayrılan cihaz, televizyon teknolojisinde yeni bir kapı araladı.

83 inçlik yeni Samsung modeli S90C, 5.400 ABD Doları karşılığında satışa sunulacak. Ekran boyutu olarak en büyük imkanı sağlayan bu yeni model OLED'in derin siyahlarını ve canlı görüntüsünü isteyenler için şimdilik tek seçenek olma özelliğini taşıyor.

Samsung OLED Ekrana Egzersiz Takibi Özelliği Gömdü
MOBİL

Samsung OLED Ekrana Egzersiz Takibi Özelliği Gömdü

Egzersiz takibi için akıllı saat ya da akıllı bileklik yerine kolunuza sarabileceğiniz basit bir ekran kullanmak ister miydiniz? Samsung, üretimini yaptığı OLED panellere egzersiz takibi özelliklerini entegre etmeyi başardı.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER