Samsung, One UI 6 Sorunlarıyla Boğuşuyor: Güncelleme Takvimi Ertelenebilir!

Amiral gemisi Galaxy S23 serisi, One UI 6 betasını çoktan aldı ancak 9to5Google'ın haberine göre yeni Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 güncellemeyi biraz daha geç alacak gibi görünüyor.

İlk plan, bu iki katlanabilir amiral gemisi için Eylül ayında beta sürümünü yayınlamaktı ancak görünüşe göre Samsung tarafında yolunda gitmeyen bazı problemler var.

Samsung'un forumundaki bir topluluk gönderisi, iki model için One UI 6 beta sürümünde bir erteleme olacağını gösteriyor. Samsung yeni planlarına yönelik "Ekim ayında mümkün olan en kısa sürede" diye belirttiğinden bu erteleme çok da uzun bir süreyi kapsamıyor.

Katlanabilir Modellere Gelecek Beta Güncellemesi Ertelendi

One UI 6, basitleştirilmiş bir açılır menü ve gezinmesi daha kolay bir kullanıcı arayüzü ile hızlı panel deneyiminin yeniden tasarlanması da dâhil olmak üzere Android 14'e bazı yararlı değişiklikler getiriyor.

Beta sürümü şimdiye kadar bir dizi sorunlar çıkarsa da Samsung bu sorunlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Öyle ki pek çok Samsung telefon sahibi yanlışlıkla yanlış beta sürümünü aldı ve telefonlarını eski sürüme geri döndürmek zorunda kaldı. Yaşanan bu sorunların One UI 6'nın kararlı sürümünün piyasaya sürülmesini de etkileyeceği düşünülüyor.

Şimdilik güncellemenin katlanabilir modellere ne zaman geleceğine dair başka bir detay yok ancak gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.