Samsung, One UI 7'yi Tam 7 Cihaza Daha Ekleyecek! İşte Tam Liste

Kullanıcıların uzun zamandır beklediği One UI 7'nin çıkışına çok az bir süre kaldı. Bu süreçte pek çok aksilik yaşayan Samsung, pek çok kez güncellemeyi ertelediğini duyurmuştu ve kullanıcılar kararlı sürümün çıkacağını beklerken şirketin piyasaya sürdüğü güncellemeler beta olmaktan öteye geçememişti.

Şimdi beta güncellemesini tekrar genişletmek isteyen Samsung, 7 modeli daha sürece dahil etmeye karar verdi. Özellikle Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, beta programına ilk etapta dahil edilirken, diğer cihazlar da Mart ayı içinde eklenmeye başlanacak.

Samsung Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Nisan ayında tüm Galaxy cihazlarına sunmayı planlıyor. Bu güncelleme, önceki Android sürümlerine kıyasla neredeyse altı ay gecikmeli geliyor.

Beta Güncellemesine Dahil Edilen Modeller

Yeni beta programına dahil olan cihazlar arasında yer alan modellerin listesi:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy A55

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10+

Bu beta sürümü ABD, Birleşik Krallık, Kore ve Hindistan'da öncelikli olarak kullanıma sunulacak. Güncelleme, en az bir ay sürecek ve stabil sürümün Nisan ayında piyasaya çıkması hedefleniyor.

Sürece dahil olmak isterseniz ve listedeki modellerden birine sahipseniz; Beta güncellemesiyle beraber Samsung Members uygulaması üzerinden beta kaydınızı yapıp, cihazınıza OTA (kablosuz güncelleme) yöntemiyle One UI 7 beta yazılımını yükleyebilirsiniz.