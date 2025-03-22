Samsung Artık Yeter Dedirtti: One UI 7 Çıkış Tarihi Web Sitesinden Kaldırıldı

Samsung, nicedir gelmesi beklenen One UI 7 arayüz güncellemesi için kesin bir tarih vermişti ancak şimdi bu tarih web sitesinden sessizce kalktı. 10 Nisan 2025'te gelmesi beklenen güncelleme yine bir belirsizliğin içine sürüklendi.

Erteleme Kararı Sadece ABD'ye Mi Özel?

Samsung, One UI 7 güncellemesi için beta sürecine geçtiğimiz yılın sonlarında başlamıştı. Ancak Galaxy S25 sahipleri yeni sürümü kullanmaya başlasa da, diğer modeller için hala net bir tarih yoktu.

Bu hafta umut verici bir gelişme yaşandı ve Samsung, ABD’de 10 Nisan'da Android 15 tabanlı One UI 7'yi yayınlayacağını duyurdu. Ancak bu duyuru sessiz sedasız web sitesinden kaldırıldı.

Samsung'un duyuru yazısı artık erişilemez durumda. Ancak Avrupa ve Güney Kore gibi bölgelerde hala Nisan ayı başında çıkış yapılacağını gösteren basın bültenleri duruyor. Bu da gecikmenin sadece ABD'ye özel olduğunu düşündürüyor ama ne bir ses ne de bir haber var.

One UI 7 Ne Zaman Çıkacak?

Resmi açıklama henüz gelmedi. Bu belki basit bir hata da olabilir, ciddi bir erteleme de. Samsung'un küresel pazardaki duyurularına bakıldığında, One UI 7'nin Nisan ayında çıkması hala olası görünüyor. Ancak ABD için 10 Nisan tarihi artık kesin değil.

Samsung'un ABD web sitesinde başka değişiklikler de var. Örneğin sayfasındaki One UI 7 banner'ı artık ana sayfaya yönlendiriliyor ve Avustralya için yayınlanan duyuruda net bir tarih yerine sadece "Nisan" ibaresi geçiyor.

Peki şimdi ne olacak?

Güncelleme sürecinin Android 16 çıkışına üç aydan kısa bir süre kalmasına rağmen halen tamamlanmamış olması büyük bir problem. Samsung burada yeni güncellemenin dağıtımını hızlandırmak zorunda kalacak. Eğer başaramazsa gelecek güncellemeleri de One UI 7 gibi bir bir erteleyerek kendini bir tıkanıklığın içine itmiş olacak. Şimdi gözler Samsung'dan gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.