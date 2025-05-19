Samsung’dan Sürpriz Hamle: İki Uygun Fiyatlı Modele One UI 7 Güncellemesi!
Samsung, yeni arayüz yazılımı One UI 7'yi giriş segmentte yer alan iki modele daha sundu. Peki bu modeller hangileri? İşte o telefonlar....
Samsung, yeni arayüz yazılımı One UI 7 için güncelleme dağıtım çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için yoğun mesai harcayan şirket, şimdi ise uygun fiyatlı modelleri için müjdeyi verdi. Öyle ki Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A16 4G, One UI 7 güncellemesi aldı.
One UI 7, Galaxy A15 ve A16 4G Modellerine Geldi
Samsung’un giriş segmentindeki popüler modellerinden Galaxy A15 ve Galaxy A16 (4G) için One UI 7 güncellemesi resmen yayında. Söz konusu güncelleme şu anlık sadece Güney Kore'deki cihazlar için sunuldu. Fakat yakında sıra diğer ülkelere de gelecek.
Bu iki model geçtiğimiz aylarda Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile piyasaya sürüldü. Yani One UI 7, cihazların ilk büyük güncellemesi. Galaxy A15 üç, Galaxy A16 ise beş büyük güncelleme daha alacak.
Samsung Galaxy A15 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,5 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Yazılım: Android 14 tabanlı One UI 6
- Hızlı Şarj: 25W
- Ağırlık: 200 gram
- Kalınlık: 8,4 mm
Samsung Galaxy A16 (4G) Özellikleri
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Ekran Boyutu: 6,7 inç
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Ekran Teknolojisi: OLED
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Ekran Çözünürlüğü: Full HD+
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Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz
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İşlemci: MediaTek Helio G99
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RAM: 4 GB
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Depolama: 128 GB (1 TB’a kadar microSD desteği)
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Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP
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Ön Kamera: 13 MP
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Batarya Kapasitesi: Bilgi verilmedi (muhtemelen 5.000 mAh, resmi açıklamada yok)
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Yazılım: Android 14 tabanlı One UI 6
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Dayanıklılık: IP54 (toz ve suya karşı)
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Ağırlık: 200 gram
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Kalınlık: 7,9 mm
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Renk Seçenekleri: Gri, Yeşil, Mavi
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Diğer: 6 yıl yazılım güncelleme desteği
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