Samsung’dan Sürpriz Hamle: İki Uygun Fiyatlı Modele One UI 7 Güncellemesi!

Samsung, yeni arayüz yazılımı One UI 7 için güncelleme dağıtım çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için yoğun mesai harcayan şirket, şimdi ise uygun fiyatlı modelleri için müjdeyi verdi. Öyle ki Samsung Galaxy A15 ve Galaxy A16 4G, One UI 7 güncellemesi aldı.

One UI 7, Galaxy A15 ve A16 4G Modellerine Geldi

Samsung’un giriş segmentindeki popüler modellerinden Galaxy A15 ve Galaxy A16 (4G) için One UI 7 güncellemesi resmen yayında. Söz konusu güncelleme şu anlık sadece Güney Kore'deki cihazlar için sunuldu. Fakat yakında sıra diğer ülkelere de gelecek.

Bu iki model geçtiğimiz aylarda Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile piyasaya sürüldü. Yani One UI 7, cihazların ilk büyük güncellemesi. Galaxy A15 üç, Galaxy A16 ise beş büyük güncelleme daha alacak.

Samsung Galaxy A15 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 5 MP + 2 MP

: 50 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Yazılım : Android 14 tabanlı One UI 6

: Android 14 tabanlı One UI 6 Hızlı Şarj : 25W

: 25W Ağırlık : 200 gram

: 200 gram Kalınlık: 8,4 mm

Samsung Galaxy A16 (4G) Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G99

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB (1 TB’a kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 50 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya Kapasitesi: Bilgi verilmedi (muhtemelen 5.000 mAh, resmi açıklamada yok)

Yazılım: Android 14 tabanlı One UI 6

Dayanıklılık: IP54 (toz ve suya karşı)

Ağırlık: 200 gram

Kalınlık: 7,9 mm

Renk Seçenekleri: Gri, Yeşil, Mavi

Diğer: 6 yıl yazılım güncelleme desteği

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