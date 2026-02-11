Samsung, Kullanıcıların Sesini Duydu: Zaman Kazandıran Özellik Yolda!

Samsung, kısa süre önce Android 16 tabanlı One UI 8.5 Beta 4 güncellemesini yayımladı. Galaxy S25 serisi için sunulan bu yeni sürüm, iyileştirmeler ve bazı hatalar için çözüm getirdi. Ancak sadece bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Öyle ki kısa süre önce yeni bir özellik de içerdiği gün yüzüne çıktı. Sık sık ekran kaydı alanların hoşuna gidecek bu yenilik sayesinde kullanıcı deneyimi artacak. İşte ayrıntılar...

One UI 8.5 ile Ekranın Belirli Bir Bölümünü Kaydetmek Mümkün Hale Geliyor

Akıllı telefonunuzda ekran kaydı başlattığınızda varsayılan olarak ekranın tamamı kaydediliyor. Ancak yüksek ihtimalle çoğu zaman ekranın yalnızca belirli bir kısmına ihtiyacınız oluyor. Bu durumda kaydı aldıktan sonra bir video düzenleme uygulamasına girip ilgili kısmı kırpmanız gerekiyor. Aslında bu zor bir işlem değil ancak yine de vakit alıyor. Görünen o ki Samsung da bunun farkına vardı.

The Galaxy S25 Ultra introduces a new “Partial Screen Recording” feature in One UI 8.5.



When you start recording, the system can automatically detect the video area on the screen and select it for you.



You simply tap to start recording, without manually adjusting, dragging, or… pic.twitter.com/yF4A9HLceY — Ice Universe (@UniverseIce) February 11, 2026

One UI 8.5 için kısa süre önce test edilmeye başlanan dördüncü beta sürümünde ekranın yalnızca belirli bölümünü kaydetmeyi sağlayan özellik ortaya çıktı. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, artık ekranın tamamını kaydedip sonradan kırpmak zorunda kalmayacak.

Aktarılan bilgilere göre ekran kaydı butonuna bastığınızda karşınıza iki farklı seçenek çıkacak: Tam ekran kaydı ve seçili alan kaydı. İlk seçeneği tercih ederseniz şu anda olduğu gibi ekranın tamamı kaydedilecek. Yani mevcut sistemden bir farkı yok.

İkinci seçenek ise kayda başlamadan önce ekranda istediğiniz bölgeyi seçmenize imkan tanıyacak ve yalnızca bu alan kaydedilecek. Bu sayede sonradan video düzenleme uygulaması kullanarak kırpma işlemi yapmaya gerek kalmayacak.

Kaynağa göre yeni özelliğin kullanıcının alan seçmesi konusunda kolaylık sağlayacağı da belirtiliyor. Örneğin bir video izliyorsanız doğrudan video oynatıcı alanına dokunarak ilgili kısmı seçebileceksiinz. Tabii sanki fotoğraf kırpar gibi manuel olarak özel bir kayıt çerçevesi de ayarlayabileceksiniz.

One UI 8.5 Kararlı Sürümü Ne Zaman Yayımlanacak?

Samsung'un Android 16 tabanlı yeni arayüz yazılımını Galaxy S26 serisinin çıkış tarihinde kullanıcılarla buluşturması bekleniyor. Kısa süre önce yapılan açıklamaya göre yeni amiral gemileri 25 Şubat'ta duyurulacak. One UI 8.5, bu etkinlikten sonra kademeli şekilde dağıtılmaya başlanacak.