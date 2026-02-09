One UI 8.5 Almayacak Samsung Modelleri Netleşti! İşte Liste
Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi almayacak Samsung Galaxy S/A/M/F/Tab/XCover modelleri ortaya çıktı. Peki hangi cihazlar güncellenmeyecek?
⚡ Önemli Bilgiler
- One UI 8.5 güncellemesi almayacak Samsung modelleri netleşti.
- Galaxy S21 serisi ve daha eski cihazlar, One UI 8.5'e kavuşmayacak.
- Galaxy A tarafında ise Galaxy A23, Galaxy A14, Galaxy A05, Galaxy A05s ve daha önce tanıtılan telefonlar güncelleme almayacak.
Android akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden Samsung, en yeni arayüz yazılımı One UI 8.5 için testlerini sürdürüyor. Bu sürece birkaç modeli dahil eden firma, onlarca cihaza daha güncelleme sunacak. Ancak Android 16 tabanlı bu yeni yazılıma kavuşmayacak telefonlar da yok değil. Son olarak One UI 8.5 güncellemesi almayacak Samsung modelleri netleşti.
One UI 8.5 Güncellemesi Almayacak Samsung Modelleri
Açıklanan listeye göre Samsung, yazılım desteğini kademeli olarak sonlandırmaya devam ediyor. Buna göre Galaxy S21 serisi ve daha eski Galaxy S modellerinin One UI 8.5 güncellemesini almayacağını görüyoruz.
Uygun fiyatlı modellerin yer aldığı Galaxy A serisinde ise Galaxy A23, Galaxy A14, Galaxy A05, Galaxy A05s ve daha önce tanıtılan A serisi telefonlara yeni One UI sürümü sunulmayacak.
Galaxy F serisinde Galaxy F14 ve daha eski modeller, Galaxy M serisinde Galaxy M14, Galaxy M05 ve daha eski cihazlar, Galaxy Tab serisinde ise Galaxy Tab Active 4 Pro ve daha eski tabletler, One UI 8.5 güncellemesine kavuşmayacak.
Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi almayacak modeller listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Galaxy S Serisi
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Daha eski Galaxy S modelleri
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Daha eski Galaxy Z modelleri
Galaxy A Serisi
- Galaxy A23
- Galaxy A14
- Galaxy A05
- Galaxy A05s
- Daha eski Galaxy A modelleri
Galaxy M Serisi
- Galaxy M14
- Galaxy M05
- Daha eski Galaxy M modelleri
Galaxy F Serisi
- Galaxy F14
- Galaxy F05
- Daha eski Galaxy F modelleri
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Daha eski Galaxy Tab modelleri
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 6 Pro
- Daha eski Galaxy XCover modelleri
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.