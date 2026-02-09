One UI 8.5 Almayacak Samsung Modelleri Netleşti! İşte Liste

Android akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden Samsung, en yeni arayüz yazılımı One UI 8.5 için testlerini sürdürüyor. Bu sürece birkaç modeli dahil eden firma, onlarca cihaza daha güncelleme sunacak. Ancak Android 16 tabanlı bu yeni yazılıma kavuşmayacak telefonlar da yok değil. Son olarak One UI 8.5 güncellemesi almayacak Samsung modelleri netleşti.

One UI 8.5 Güncellemesi Almayacak Samsung Modelleri

Açıklanan listeye göre Samsung, yazılım desteğini kademeli olarak sonlandırmaya devam ediyor. Buna göre Galaxy S21 serisi ve daha eski Galaxy S modellerinin One UI 8.5 güncellemesini almayacağını görüyoruz.

Uygun fiyatlı modellerin yer aldığı Galaxy A serisinde ise Galaxy A23, Galaxy A14, Galaxy A05, Galaxy A05s ve daha önce tanıtılan A serisi telefonlara yeni One UI sürümü sunulmayacak.

Galaxy F serisinde Galaxy F14 ve daha eski modeller, Galaxy M serisinde Galaxy M14, Galaxy M05 ve daha eski cihazlar, Galaxy Tab serisinde ise Galaxy Tab Active 4 Pro ve daha eski tabletler, One UI 8.5 güncellemesine kavuşmayacak.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi almayacak modeller listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Galaxy S Serisi

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Daha eski Galaxy S modelleri

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Daha eski Galaxy Z modelleri

Galaxy A Serisi

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A05

Galaxy A05s

Daha eski Galaxy A modelleri

Galaxy M Serisi

Galaxy M14

Galaxy M05

Daha eski Galaxy M modelleri

Galaxy F Serisi

Galaxy F14

Galaxy F05

Daha eski Galaxy F modelleri

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab Active 4 Pro

Daha eski Galaxy Tab modelleri

Galaxy XCover Serisi

Galaxy XCover 6 Pro

Daha eski Galaxy XCover modelleri

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.