Galaxy S26 Serisinin Tanıtım Tarihi Açıklandı! Çok Yakında Geliyor

Samsung, Galaxy S26 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşması beklenen yeni amiral gemilerinin tanıtım tarihini açıkladı. Duyuruya göre akıllı telefonlar bu ay içinde tanıtılacak. Telefonlar güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy S26 Serisinin Tanıtım Tarihi

Samsung Galaxy S26 serisi, 25 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan Samsung Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S26+ ve Galaxy S26'nın ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer bölgelerde ise Exynos 2600 ile gelebileceği söyleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor. Çok güçlü olan bu işlemciler sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde çalışacak.

Galaxy S26'nın ekranı 6,3 inç, Galaxy S26+'ın ekranı 6,7 inç, Galaxy S26 Ultra'nın 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Bu telefonlar, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ta 12 GB RAM bulunacak. Galaxy S26 Ultra ise 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen Galaxy S26+'ın 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Galaxy S26 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamear yer alacak. Ön kamera ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Samsung Galaxy S26+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 2.600 nit

Ekran Çözünürlüğü: QHD

Batarya: 4.900 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Telefoto Kamera: 10 MP

Ön Kamera: 12 MP

İşlemci: ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ağırlık: 190 gram

Boyut: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm

Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Samsung Galaxy S26'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3

Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

RAM: 12 GB

İşlemci: Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5

Hızlı Şarj: 45W

Batarya: 4.300 mAh

Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?